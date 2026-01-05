Verkenning BK-parcours afgelast: Vervecken onthult wat het probleem is

Verkenning BK-parcours afgelast: Vervecken onthult wat het probleem is
De crossers mogen niet trainen op het parcours van het BK veldrijden in Beringen. Volgens Erwin Vervecken is het te gevaarlijk om nu op het parcours te rijden.

De officiële verkenning van het BK veldrijden van woensdag is door Belgian Cycling en organisator Golazo geschrapt. Pas op de dag van hun wedstrijd zullen de crossers op het parcours kunnen rijden. 

Bevroren sporen op BK-parcours

Volgens Erwin Vervecken, die bij Golazo aan de slag is als sporttechnisch verantwoordelijke, is het op dit moment te gevaarlijk om op het parcours te rijden. "Omdat de bestaande sporen op het parcours vastgevroren zijn", zegt hij bij Sporza. 

"Er is ook nog eens sneeuw op gevallen, waardoor het heel gevaarlijk is om te verkennen. Er liggen ook redelijk veel ijsplekken op het parcours en woensdag zullen die er vermoedelijk nog altijd zijn."

Dooi verwacht in het weekend

Donderdag en vrijdag verkennen is ook niet mogelijk, want dan zijn er werken gepland op het parcours. Het parcours zal de komende dagen ook nog veranderen, dit weekend wordt er dooi verwacht en zal er van ijs normaal geen sprake meer zijn. 


Vrees voor een modderpoel in Beringen heeft Vervecken ook niet, want de ondergrond is steengruis. En daar zak je niet zo gemakkelijk door, al zal er wel gevaar zijn voor lekke banden.

