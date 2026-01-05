Belgian Cycling heeft slecht nieuws voor veldrijders over het BK

Dit weekend staat in Beringen het BK veldrijden op het programma. De officiële verkenning van het parcours van woensdag is door Belgian Cycling geschrapt.

Op het WK veldrijden in Hulst zullen de Belgen wellicht strijden voor zilver en brons bij de mannen, de vrouwen zullen wellicht slechts strijden voor een (verre) ereplaats. Het BK veldrijden is dan ook een belangrijk doel voor velen.

Bij de mannen worden Nys en Verstrynge naar voren geschoven als de favorieten, met Vanthourenhout als belangrijkste outsider. Bij de vrouwen wordt het wellicht een strijd tussen Norbert Riberolle, Moors en Brouwers.

Parcoursverkenning BK veldrijden geschrapt

Crossers die woensdag het parcours van het BK in Beringen al eens wilden verkennen, zullen dat echter niet kunnen. Belgian Cycling heeft de officiële parcoursverkenning namelijk geschrapt door de sneeuw.

Belgian Cycling meldt dat die beslissing is genomen in samenspraak met de organisator van het parcours "door de huidige weersomstandigheden en de berijdbaarheid van het parcours."

Programma BK veldrijden

Dit weekend staan er heel wat BK's op het programma. Zaterdag komen de junioren vrouwen (11u), junioren mannen (13u45) en de elite vrouwen (15u) in actie, zondag de beloften mannen (13u45) en de elite mannen (15u15).



