Was valpartij Van Aert voorspelbaar? Wellens is klaar en duidelijk
Foto: © photonews

Bij een val in Mol liep Wout van Aert afgelopen vrijdag een klein breuk op in zijn enkel. Bart Wellens zag die val van Van Aert eigenlijk al aankomen.

Geen Wereldbeker in Zonhoven en ook het Belgisch kampioenschap moet Wout van Aert zondag missen. Bij een val in Mol liep Van Aert een breuk op aan de enkel, waarvoor hij zaterdag al onder het mes ging. 

Wellens zag valpartij Van Aert aankomen

Doordat Van der Poel ook dreigde weg te glijden in die bocht, schrok Van Aert en probeerde hij nog te corrigeren. Daarbij sloeg hij zijn enkel om en was het kwaad geschied. Bart Wellens zag die val echter al aankomen. 

"Ik was de wedstrijd thuis op de televisie aan het bekijken en zag hoe Felipe Orts een ronde eerder in die bocht tegen de grond ging. Ik zei nog dat Van Aert in die bocht echt moest oppassen, maar enkele minuten later was het al van dat", zegt Wellens bij Het Nieuwsblad. 

Van Aert weer in de lappenmand

"Kortom: een stomme val die niet had moeten gebeuren, maar wel een met heel grote gevolgen", stelt Wellens nog. Van Aert moest zo vervroegd een punt zetten achter zijn seizoen in het veldrijden. 

Hoelang Van Aert buiten strijd zal zijn en niet zal kunnen fietsen, daar wil Visma-Lease a Bike nog niet op antwoorden. Van Aert zou volgende week wel aanwezig zijn in Spanje voor de ploegstage en de mediadag van de ploeg. 

