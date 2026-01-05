Wereldbeker in Zonhoven breekt record ondanks afwezigheid Van Aert

Wereldbeker in Zonhoven breekt record ondanks afwezigheid Van Aert
Foto: © photonews

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

De Wereldbeker in Zonhoven heeft voor het eerst de kaap van 20.000 toeschouwers gehaald. Dat meldt organisator Flanders Classics zelf.

20.000 toeschouwers in Zonhoven

"We hebben een record aantal fans mogen verwelkomen. Nooit eerder zijn er 20.000 fans naar de Kuil afgezakt", zegt Tomas Van Den Spiegel, CEO van Flanders Classics, in een persbericht.

"Net omdat Zonhoven zo’n populaire cross is, hebben we dit jaar extra ingezet op beleving in die befaamde Kuil. De extra speaker die voor nog meer sfeer zorgde, tilde de ervaring op deze toch wel iconische veldritplek naar een nieuwe hoogte."

"We willen ook de gemeente Zonhoven bedanken voor de vlotte samenwerking met alle diensten om de massa in deze uitzonderlijke winterse omstandigheden vlot op de omloop te krijgen", besluit Van Den Spiegel nog. 

Geel duel Van der Poel-Van Aert in Zonhoven

In Zonhoven stond normaal het laatste duel van het seizoen tussen Wout van Aert en Mathieu van der Poel op het programma, maar dat kwam er door de val van Van Aert twee dagen eerder in Mol niet. 

Van der Poel voerde een onemanshow op en reed van start tot finish aan de leiding in Zonhoven. Bij de vrouwen doorbrak Alvarado de zegereeks van dertien zeges van Brand en ze won haar eerste manche in de Wereldbeker dit seizoen. 

Lees ook... Na zoveelste blessure: Zonneveld trekt harde conclusie over Van Aert

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
Wereldbeker
Zonhoven
Mathieu Van Der Poel
Wout Van Aert

Meer nieuws

Na zoveelste blessure: Zonneveld trekt harde conclusie over Van Aert

Na zoveelste blessure: Zonneveld trekt harde conclusie over Van Aert

12:00
Van kwaad naar erger: Verdonschot deelt update na forfait voor Zonhoven

Van kwaad naar erger: Verdonschot deelt update na forfait voor Zonhoven

15:00
Nys merkt stevig verschil met Van der Poel: "Hij doet dat gewoon"

Nys merkt stevig verschil met Van der Poel: "Hij doet dat gewoon"

10:00
'Uitstekend nieuws over revalidatie enkelbreuk van Wout van Aert'

'Uitstekend nieuws over revalidatie enkelbreuk van Wout van Aert'

09:00
Van der Poel drukt pauzeknop in en verklaart ook waarom

Van der Poel drukt pauzeknop in en verklaart ook waarom

08:30
Na operatie aan de enkel: Van der Poel heeft boodschap voor Van Aert

Na operatie aan de enkel: Van der Poel heeft boodschap voor Van Aert

18:00
Belg minder op WK door Van der Poel? Nys en Vanthourenhout staan voor lastige opdracht Analyse

Belg minder op WK door Van der Poel? Nys en Vanthourenhout staan voor lastige opdracht

07:00
'Jonas Vingegaard heeft knoop doorgehakt over zijn programma'

'Jonas Vingegaard heeft knoop doorgehakt over zijn programma'

14:00
Heeft Nys geen keuze meer? Groot verschil met Del Grosso opgemerkt

Heeft Nys geen keuze meer? Groot verschil met Del Grosso opgemerkt

13:30
"Mag niet gebeuren op dit niveau": Ronhaar geeft "stomme fout" toe

"Mag niet gebeuren op dit niveau": Ronhaar geeft "stomme fout" toe

13:00
De enorme kracht van Wout van Aert verklaard: "Een groot verschil met Van der Poel"

De enorme kracht van Wout van Aert verklaard: "Een groot verschil met Van der Poel"

04/01
🎥 Wout van Aert liet van zich horen in Zonhoven en had ook speciale vraag

🎥 Wout van Aert liet van zich horen in Zonhoven en had ook speciale vraag

07:35
Topfavorieten voor BK veldrijden: Herygers noemt twee namen

Topfavorieten voor BK veldrijden: Herygers noemt twee namen

11:00
Is Nys ontsnapt aan ramp? Herygers ziet verschil met Van Aert

Is Nys ontsnapt aan ramp? Herygers ziet verschil met Van Aert

08:00
Is winnen vanzelfsprekend geworden? Van der Poel komt met verrassend antwoord

Is winnen vanzelfsprekend geworden? Van der Poel komt met verrassend antwoord

16:31
Bondscoach had contact met Van Aert en heeft nieuws over revalidatie

Bondscoach had contact met Van Aert en heeft nieuws over revalidatie

20:00
Stevige ommekeer in de maak? "Vingegaard gaat Pogacar schop onder de kont geven"

Stevige ommekeer in de maak? "Vingegaard gaat Pogacar schop onder de kont geven"

21:30
Nieuwe ploegmaats van Van Aert hadden opvallende eigenschap nodig

Nieuwe ploegmaats van Van Aert hadden opvallende eigenschap nodig

20:30
🎥 Van der Poel voert onemanshow op in Zonhoven, Nys gaat spectaculair tegen de grond

🎥 Van der Poel voert onemanshow op in Zonhoven, Nys gaat spectaculair tegen de grond

16:16
Geeft vierde Belg forfait voor WK veldrijden? Paul Herygers weet meer

Geeft vierde Belg forfait voor WK veldrijden? Paul Herygers weet meer

19:00
Moet Nys op zijn hoede zijn? Verstrynge helder over BK veldrijden

Moet Nys op zijn hoede zijn? Verstrynge helder over BK veldrijden

18:30
Nys verklaart reden voor val in Zonhoven en zegt waarom hij niet wilde opgeven

Nys verklaart reden voor val in Zonhoven en zegt waarom hij niet wilde opgeven

17:00
"Onmogelijk": Ruben Van Gucht zet Van Aert en Evenepoel met beide voeten op de grond

"Onmogelijk": Ruben Van Gucht zet Van Aert en Evenepoel met beide voeten op de grond

04/01
🎥 Brand doet zichzelf de das om, Alvarado doorbreekt in Zonhoven haar zegereeks

🎥 Brand doet zichzelf de das om, Alvarado doorbreekt in Zonhoven haar zegereeks

04/01
Kloof met Pogacar dichten: Evenepoel zegt wat noodzakelijk is

Kloof met Pogacar dichten: Evenepoel zegt wat noodzakelijk is

04/01
Belgische sportvedette zwaar onder de indruk van Pogacar en heeft slecht nieuws voor Evenepoel

Belgische sportvedette zwaar onder de indruk van Pogacar en heeft slecht nieuws voor Evenepoel

04/01
De Clercq met handen in het haar: twee problemen voor WK veldrijden

De Clercq met handen in het haar: twee problemen voor WK veldrijden

03/01
Tim Merlier wil er niet van weten: "Ben nog altijd van dat principe"

Tim Merlier wil er niet van weten: "Ben nog altijd van dat principe"

04/01
Visma-Lease a Bike komt met update na operatie van Wout van Aert

Visma-Lease a Bike komt met update na operatie van Wout van Aert

03/01
Paul Herygers leeft mee met Bart Wellens: "Hij moet gek worden"

Paul Herygers leeft mee met Bart Wellens: "Hij moet gek worden"

03/01
Bondscoach De Clercq reageert aangeslagen op blessure van Van Aert

Bondscoach De Clercq reageert aangeslagen op blessure van Van Aert

03/01
Lang voor de aankondiging: Evenepoel onthult moment dat doorslag gaf voor transfer

Lang voor de aankondiging: Evenepoel onthult moment dat doorslag gaf voor transfer

03/01
Hoelang zal Van Aert buiten strijd zijn? Sportarts geeft prognose

Hoelang zal Van Aert buiten strijd zijn? Sportarts geeft prognose

03/01
Geen BK veldrijden, wel stage in Chili: Hermans komt met meer uitleg

Geen BK veldrijden, wel stage in Chili: Hermans komt met meer uitleg

03/01
Klaar voor het NK: Nieuwenhuis zegt wie grootste concurrent zal worden

Klaar voor het NK: Nieuwenhuis zegt wie grootste concurrent zal worden

03/01
Zege in Gullegem laten schieten: Vanthourenhout geeft fout toe

Zege in Gullegem laten schieten: Vanthourenhout geeft fout toe

03/01

Meer nieuws

Populairste artikels

Wout Van Aert Mathieu Van Der Poel Thibau Nys Tadej Pogacar Remco Evenepoel Emiel Verstrynge Laurens Sweeck Angelo De Clercq Niels Vandeputte Grischa Niermann Tibor Del Grosso Toon Aerts Jonas Vingegaard Rasmussen Michael Vanthourenhout Vincenzo Nibali Thibaut Courtois Lucinda Brand Ceylin Del Carmen Alvarado Michael Valgren Andersen Tim Merlier

Nieuwste reacties

Thierry D Thierry D over Visma-Lease a Bike in onzekerheid na val Van Aert: eerste indruk zaait twijfel over Zonhoven info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over "Hij kan dat niet!": Roger De Vlaeminck houdt zich helemaal niet in over Mathieu van der Poel Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2026 www.wielerkrant.be All Rights Reserved