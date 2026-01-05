Wereldbeker in Zonhoven breekt record ondanks afwezigheid Van Aert

De Wereldbeker in Zonhoven heeft voor het eerst de kaap van 20.000 toeschouwers gehaald. Dat meldt organisator Flanders Classics zelf.

20.000 toeschouwers in Zonhoven

"We hebben een record aantal fans mogen verwelkomen. Nooit eerder zijn er 20.000 fans naar de Kuil afgezakt", zegt Tomas Van Den Spiegel, CEO van Flanders Classics, in een persbericht.

"Net omdat Zonhoven zo’n populaire cross is, hebben we dit jaar extra ingezet op beleving in die befaamde Kuil. De extra speaker die voor nog meer sfeer zorgde, tilde de ervaring op deze toch wel iconische veldritplek naar een nieuwe hoogte."

"We willen ook de gemeente Zonhoven bedanken voor de vlotte samenwerking met alle diensten om de massa in deze uitzonderlijke winterse omstandigheden vlot op de omloop te krijgen", besluit Van Den Spiegel nog.

Geel duel Van der Poel-Van Aert in Zonhoven

In Zonhoven stond normaal het laatste duel van het seizoen tussen Wout van Aert en Mathieu van der Poel op het programma, maar dat kwam er door de val van Van Aert twee dagen eerder in Mol niet.

Van der Poel voerde een onemanshow op en reed van start tot finish aan de leiding in Zonhoven. Bij de vrouwen doorbrak Alvarado de zegereeks van dertien zeges van Brand en ze won haar eerste manche in de Wereldbeker dit seizoen.



