Adrie van der Poel geeft de hoop niet op: "Ik ga ervan uit dat Mathieu er gewoon bij is"

Vader Adrie wordt de laatste tijd vaak gevraagd naar de plannen van Mathieu van der Poel. Zou die laatste nu echt van plan zijn om eind dit seizoen met veldrijden te stoppen?

In dat geval zou het einde van de veldritcarrière van Mathieu al heel dichtbij zijn, zonder dat we het allemaal goed en wel beseffen. Een andere optie is dat Van der Poel de cross niet definitief vaarwel zegt maar wel eens een veldritwinter overslaat. Dat is eerder waar Adrie op alludeerde in een interview tijdens de VRT-uitzending van de cross in Zonhoven.

Het zou voor Adrie ergens zonde zijn als Mathieu na het WK in Hulst al afzwaait. In 2028 gaat het WK immers weer door in Hoogerheide en zal Adrie het opnieuw mee organiseren. Hij duimt ervoor dat Mathieu dan ook present is. "Ja, dat zou leuk zijn. De kans dat hij er niet bij zal zijn, is ook aanwezig, als ik hem hoor praten over het misschien eens overslaan van een winter."

Adrie organiseert WK veldrijden al voor vierde keer

Adrie van der Poel blijft voorlopig vasthouden aan het meest positieve scenario. " Ik ga ervan uit dat hij er wel gewoon bij is. We gaan voor de vierde keer het WK organiseren. Ik vind het altijd een supermooie uitdaging. Natuurlijk is het leuker als Matje daar ook mee rijdt." Dat zou betekenen dat Mathieu in 2028 toch nog altijd crosser is.

Door te vermelden dat we nog een paar jaar verwijderd zijn van het WK in Hoogerheide, doet interviewer Maarten Vangramberen uitschijnen dat het toch nog heel ver weg ligt. Mathieu zou dan nog best lang veldrijder moeten blijven, maar Adrie bekijkt het optimistischer. "Nou, da's maar twee jaar meer hè. Een paar is twee, maar dat is dichter bij dan we vaak denken."

WK in 2027 in Oostende en jaar later in Hoogerheide

Adrie van der Poel blijft voorlopig alvast hopen op de aanwezigheid van zijn zoon Mathieu op het WK in 2028 in Hoogerheide. Volgend jaar vindt het WK in België plaats: dan mag Oostende de hele veldritwereld weer ontvangen.