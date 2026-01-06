Lidl-Trek versterkt zich fors voor klassementswerk, familielid Tom Boonen zegt de koers vaarwel

Lidl-Trek versterkt zich fors voor klassementswerk, familielid Tom Boonen zegt de koers vaarwel
Foto: © photonews

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Er beweegt wel wat in het wielerlandschap. Lidl-Trek heeft zoals verwacht de nummer 4 uit de Giro gestrikt en kan met een fors versterkte kern het rondewerk aanvatten in 2026. In België nemen we afscheid van de wielercarrière van Davide Bomboi.

Op de bovenstaande foto ziet u twee klassementsmannen die Lidl-Trek in huis haalde ondanks hun lopend contract, waardoor de ploeg fors versterkt richting de rittenkoersen kan kijken in 2026. De komst van Juan Ayuso was reeds eerder bekend. Nu is ook de overstap van Derek Gee, die al bij Lidl-Trek meetrainde, officieel gemaakt.

Gee ligt in conflict met NSN Cycling, het vroegere Israel-Premier Tech. De Canadees wilde niet meer voor de gewezen Israëlische formatie uitkomen door de oorlog in Gaza en zegde zijn contract op. Ondertussen verwelkomt Lidl-Trek hem alvast. Gee-West heeft een contract getekend tot 2028, meldt Lidl-Trek op zijn officiële site.

Lidl-Trek leunt dicht aan bij maatstaf

"Je kunt van buitenaf al zien dat deze organisatie dicht staat bij de maatstaf in onze sport", zegt de 28-jarige renner over zijn nieuwe werkgever. "De ambitie, de structuur en de breedte van het aanwezige talent zijn indrukwekkend. Het is iets nieuw voor mij om in een ploeg te zitten die meerdere kaarten kan spelen in rittenkoersen en grote ronden", aldus de nummer 4 uit de Giro van 2025.

Unibet Tietema Rockets is een wat meer bescheiden ploeg, maar heeft wel indruk gemaakt in zijn eerste jaar op het Pro Continentale niveau. De oplaaiende ambitie brengt echter met zich mee dat er voor bepaalde renners geen ruimte meer is om in de toekomst deel te blijven uitmaken van de ploeg. In oktober kreeg Davide Bomboi te horen dat hij mocht vertrekken.

Bomboi kon moeilijk recupereren


Bomboi is de achterneef van Tom Boonen en heeft op zijn 25ste besloten om een punt te zetten achter zijn wielercarrière. "Na veel zelfreflectie heb ik besloten dat het tijd is voor iets nieuw", schrijft Bomboi op Instagram. Hij lijdt aan bloedarmoede, wat hem beperkte in de recuperatie tijdens rittenkoersen. 

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
Derek Gee

Meer nieuws

Lefevere erg realistisch over de droom van Evenepoel: geld alleen volstaat niet

Lefevere erg realistisch over de droom van Evenepoel: geld alleen volstaat niet

15:00
Hoe kan Evenepoel de Tour winnen? Eddy Merckx heeft één advies

Hoe kan Evenepoel de Tour winnen? Eddy Merckx heeft één advies

13:30
Hoelang mag Van Aert van de fiets blijven? "Vanaf dan wordt het een probleem"

Hoelang mag Van Aert van de fiets blijven? "Vanaf dan wordt het een probleem"

13:00
Geen slachtoffer van de fusie: Kobe Goossens onthult échte reden voor afscheid

Geen slachtoffer van de fusie: Kobe Goossens onthult échte reden voor afscheid

12:30
Nieuw dopinggeval bij Movistar? Renner verliet Spaanse ploeg in alle stilte

Nieuw dopinggeval bij Movistar? Renner verliet Spaanse ploeg in alle stilte

12:00
Slaat Van der Poel veldritseizoen over? Vader Adrie zegt wanneer het zal gebeuren

Slaat Van der Poel veldritseizoen over? Vader Adrie zegt wanneer het zal gebeuren

11:00
"Veelzeggend": Bart Wellens stelde iets vast bij Thibau Nys

"Veelzeggend": Bart Wellens stelde iets vast bij Thibau Nys

10:00
'Dit is het programma van Wout van Aert in 2026'

'Dit is het programma van Wout van Aert in 2026'

09:00
🎥 Van der Poel is gewaarschuwd: Pogacar laat zijn intenties duidelijk zien

🎥 Van der Poel is gewaarschuwd: Pogacar laat zijn intenties duidelijk zien

08:30
Voormalige Belgische wereldkampioen hangt zijn fiets aan de haak

Voormalige Belgische wereldkampioen hangt zijn fiets aan de haak

08:00
Blessure voordeel voor Van Aert? Van Avermaet zegt waar het op staat

Blessure voordeel voor Van Aert? Van Avermaet zegt waar het op staat

07:35
Wat denkt hij van Merlier? Magnier geeft zijn ongezouten mening

Wat denkt hij van Merlier? Magnier geeft zijn ongezouten mening

07:00
📷 Onnodige risico's? Evenepoel doet de wenkbrauwen fronsen

📷 Onnodige risico's? Evenepoel doet de wenkbrauwen fronsen

21:30
Honger is niet gestild: Paul Magnier onthult zijn ambitieuze doel

Honger is niet gestild: Paul Magnier onthult zijn ambitieuze doel

20:30
Verkenning BK-parcours afgelast: Vervecken onthult wat het probleem is

Verkenning BK-parcours afgelast: Vervecken onthult wat het probleem is

20:00
Was valpartij Van Aert voorspelbaar? Wellens is klaar en duidelijk

Was valpartij Van Aert voorspelbaar? Wellens is klaar en duidelijk

19:00
Stopt Van der Poel straks met crossen? "Dat is het alternatief"

Stopt Van der Poel straks met crossen? "Dat is het alternatief"

18:30
Na vertrek van Evenepoel: Bakelants zag Soudal Quick-Step iets slim doen

Na vertrek van Evenepoel: Bakelants zag Soudal Quick-Step iets slim doen

18:00
Nadat Van Gucht en Herygers werden terechtgewezen: Del Grosso zet puntjes op de i

Nadat Van Gucht en Herygers werden terechtgewezen: Del Grosso zet puntjes op de i

17:00
Belgian Cycling heeft slecht nieuws voor veldrijders over het BK

Belgian Cycling heeft slecht nieuws voor veldrijders over het BK

16:30
Niet enkel Nys en Verstrynge: Wellens noemt vergeten outsider voor BK

Niet enkel Nys en Verstrynge: Wellens noemt vergeten outsider voor BK

16:00
Van kwaad naar erger: Verdonschot deelt update na forfait voor Zonhoven

Van kwaad naar erger: Verdonschot deelt update na forfait voor Zonhoven

05/01
'Jonas Vingegaard heeft knoop doorgehakt over zijn programma'

'Jonas Vingegaard heeft knoop doorgehakt over zijn programma'

05/01
Heeft Nys geen keuze meer? Groot verschil met Del Grosso opgemerkt

Heeft Nys geen keuze meer? Groot verschil met Del Grosso opgemerkt

05/01
"Mag niet gebeuren op dit niveau": Ronhaar geeft "stomme fout" toe

"Mag niet gebeuren op dit niveau": Ronhaar geeft "stomme fout" toe

05/01
Wereldbeker in Zonhoven breekt record ondanks afwezigheid Van Aert

Wereldbeker in Zonhoven breekt record ondanks afwezigheid Van Aert

05/01
Na zoveelste blessure: Zonneveld trekt harde conclusie over Van Aert

Na zoveelste blessure: Zonneveld trekt harde conclusie over Van Aert

05/01
Topfavorieten voor BK veldrijden: Herygers noemt twee namen

Topfavorieten voor BK veldrijden: Herygers noemt twee namen

05/01
Nys merkt stevig verschil met Van der Poel: "Hij doet dat gewoon"

Nys merkt stevig verschil met Van der Poel: "Hij doet dat gewoon"

05/01
'Uitstekend nieuws over revalidatie enkelbreuk van Wout van Aert'

'Uitstekend nieuws over revalidatie enkelbreuk van Wout van Aert'

05/01
Van der Poel drukt pauzeknop in en verklaart ook waarom

Van der Poel drukt pauzeknop in en verklaart ook waarom

05/01
Is Nys ontsnapt aan ramp? Herygers ziet verschil met Van Aert

Is Nys ontsnapt aan ramp? Herygers ziet verschil met Van Aert

05/01
🎥 Wout van Aert liet van zich horen in Zonhoven en had ook speciale vraag

🎥 Wout van Aert liet van zich horen in Zonhoven en had ook speciale vraag

05/01
Belg minder op WK door Van der Poel? Nys en Vanthourenhout staan voor lastige opdracht Analyse

Belg minder op WK door Van der Poel? Nys en Vanthourenhout staan voor lastige opdracht

05/01
Stevige ommekeer in de maak? "Vingegaard gaat Pogacar schop onder de kont geven"

Stevige ommekeer in de maak? "Vingegaard gaat Pogacar schop onder de kont geven"

04/01
Nieuwe ploegmaats van Van Aert hadden opvallende eigenschap nodig

Nieuwe ploegmaats van Van Aert hadden opvallende eigenschap nodig

04/01

Meer nieuws

Populairste artikels

Wout Van Aert Mathieu Van Der Poel Thibau Nys Remco Evenepoel Tadej Pogacar Emiel Verstrynge Tibor Del Grosso Jonas Vingegaard Rasmussen Angelo De Clercq Michael Vanthourenhout Laura Verdonschot Thibaut Courtois Jan Bakelants Grischa Niermann Erwin Vervecken Lucinda Brand Tim Merlier Ceylin Del Carmen Alvarado Greg Van Avermaet Michael Valgren Andersen

Nieuwste reacties

Thierry D Thierry D over Visma-Lease a Bike in onzekerheid na val Van Aert: eerste indruk zaait twijfel over Zonhoven info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over "Hij kan dat niet!": Roger De Vlaeminck houdt zich helemaal niet in over Mathieu van der Poel Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2026 www.wielerkrant.be All Rights Reserved