Lidl-Trek versterkt zich fors voor klassementswerk, familielid Tom Boonen zegt de koers vaarwel

Er beweegt wel wat in het wielerlandschap. Lidl-Trek heeft zoals verwacht de nummer 4 uit de Giro gestrikt en kan met een fors versterkte kern het rondewerk aanvatten in 2026. In België nemen we afscheid van de wielercarrière van Davide Bomboi.

Op de bovenstaande foto ziet u twee klassementsmannen die Lidl-Trek in huis haalde ondanks hun lopend contract, waardoor de ploeg fors versterkt richting de rittenkoersen kan kijken in 2026. De komst van Juan Ayuso was reeds eerder bekend. Nu is ook de overstap van Derek Gee, die al bij Lidl-Trek meetrainde, officieel gemaakt.

Gee ligt in conflict met NSN Cycling, het vroegere Israel-Premier Tech. De Canadees wilde niet meer voor de gewezen Israëlische formatie uitkomen door de oorlog in Gaza en zegde zijn contract op. Ondertussen verwelkomt Lidl-Trek hem alvast. Gee-West heeft een contract getekend tot 2028, meldt Lidl-Trek op zijn officiële site.

Lidl-Trek leunt dicht aan bij maatstaf

"Je kunt van buitenaf al zien dat deze organisatie dicht staat bij de maatstaf in onze sport", zegt de 28-jarige renner over zijn nieuwe werkgever. "De ambitie, de structuur en de breedte van het aanwezige talent zijn indrukwekkend. Het is iets nieuw voor mij om in een ploeg te zitten die meerdere kaarten kan spelen in rittenkoersen en grote ronden", aldus de nummer 4 uit de Giro van 2025.

Unibet Tietema Rockets is een wat meer bescheiden ploeg, maar heeft wel indruk gemaakt in zijn eerste jaar op het Pro Continentale niveau. De oplaaiende ambitie brengt echter met zich mee dat er voor bepaalde renners geen ruimte meer is om in de toekomst deel te blijven uitmaken van de ploeg. In oktober kreeg Davide Bomboi te horen dat hij mocht vertrekken.

Bomboi kon moeilijk recupereren



Bomboi is de achterneef van Tom Boonen en heeft op zijn 25ste besloten om een punt te zetten achter zijn wielercarrière. "Na veel zelfreflectie heb ik besloten dat het tijd is voor iets nieuw", schrijft Bomboi op Instagram. Hij lijdt aan bloedarmoede, wat hem beperkte in de recuperatie tijdens rittenkoersen.