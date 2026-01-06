Veiligheid Van der Poel al vaak in het gedrang gekomen: frustratie over de straffen loopt op

Niet iedereen houdt van de suprematie die Mathieu van der Poel vaak tentoonspreidt. Hij is al belaagd op de weg en in het veld.

Van der Poel was al vaak slachtoffer van incidenten waarbij toeschouwers betrokken waren. Deze winter blies er nog een 'vaper' rook in het gezicht van de wereldkampioen veldrijden. Er was dan dat moment waarop een fan onopzettelijk het stuur van Van der Poel raakte. Dat was niet zo bedoeld, maar sommige incidenten gaan te ver.

Daarom werkt ex-renner Bert Scheirlinckx met de Belgium Professional Cycling Association, de vereniging die hij met zijn broer Staf oprichtte in 2019, aan het afdwingen van rechtvaardige straffen. "Wij proberen ervoor te zorgen dat er juridisch vervolg aan dit soort zaken wordt gegeven, maar de strafmaat kunnen wij niet bepalen en is niet altijd zoals we verwachten", aldus Bert bij De Telegraaf.

'Bidon-incent' uit Parijs-Roubaix bleef zonder gevolgen

Het 'bidon-incident' in Parijs-Roubaix werd door Van der Poel aanvankelijk een poging tot doodslag genoemd. "Ja, als Mathieu daar valt en hij loopt een zware blessure op dan zullen hij en zijn ploeg die persoon voor de rechter slepen en diegene verantwoordelijk stellen voor diens daden. Dan kan het slachtoffer met ’poging tot doodslag’ als eis de dader voor de rechter slepen. Nu bleef het zonder gevolgen."

Bert Scheirlinckx en zijn vereniging hebben er wel een zaak van gemaakt. "De persoon is geïdentificeerd. Nee, wij weten niet welke straf er is uitgesproken. Dan kom je weer bij de ’wet van privacy’, waardoor dat niet openbaar wordt gemaakt. Dat frustreert ja. Als de straf wel naar buiten komt en die blijkt zwaar te zijn, dan zal iedereen een tweede keer nadenken, voordat die iets flikt wat ontoelaatbaar is."

Scheirlinckx bijt tanden stuk op wetgeving

Het is voorts nadenken over maatregelen om incidenten te voorkomen. "Camera’s ophangen? Dat is ook weer moeilijk, want wielerkoersen zijn op de openbare weg en dan heb je wederom te maken met een privacywet. Het probleem blijft dat er door wetgeving heel veel dingen niet mogelijk zijn die we wel graag zouden willen."