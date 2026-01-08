Aerts plaatste Van Aert bij de topfavorieten: dit heeft hij nu te zeggen over het BK veldrijden

Aerts plaatste Van Aert bij de topfavorieten: dit heeft hij nu te zeggen over het BK veldrijden
Foto: © photonews

Zowat iedereen blikt vooruit op het BK veldrijden en dat is bij Toon Aerts niet anders. Hij tempert op persoonlijk vlak de verwachtingen.

Veel last van vermoeidheid heeft Aerts nochtans niet. "Op zich ben ik goed door de kerstperiode gekomen. Er waren moeilijkere wedstrijden bij voor mij, zoals Dendermonde en Loenhout. Die snelle parcoursen zijn toch niet echt mijn ding. Ik kan dan mijn plek in de groep wel houden, maar het is moeilijk om dan echt mee te strijden voor het podium."

De Europese kampioen weet waar zijn kwaliteiten liggen. "Als het zwaarder ligt, ligt me dat wel iets beter." Tot de sneeuwval van de afgelopen week was het eigenlijk een volledig droge kerstperiode. "Dat maakte het moeilijk voor mij, maar dat weegt op het einde van de kerstperiode wel door, waardoor ik nu mijn streng wel kan trekken."

Aerts tipt Vandeputte, Nys en Verstrynge

De vraag is: wat betekent dit nu allemaal voor het BK veldrijden in Beringen? "Ja, ik denk niet dat ik tot de echte favorieten behoor. Ik denk dan nog altijd aan mannen als Niels Vandeputte, Thibau Nys en Emiel Verstrynge." Ook Van Aert werd aanvankelijk door Aerts in diezelfde categorie geplaatst, maar hij kan helaas niet meedoen door een enkelbreukje.

Dat blijft zonde. Een deelname van Van Aert had overigens niet automatisch betekend dat de kansen van Aerts verkeken waren. Van Aert was immers wel van de partij op het BK veldrijden in 2019. Toen gaf Aerts hem en alle anderen netjes het nakijken en ging hij met een knappe solo op weg naar zijn tot dusver enige Belgische titel.

Aerts hoopt op een BK-podium

Lees ook... Thibau Nys zweert dat Van Aert het niet cadeau had gekregen en is streng voor zichzelf
Aerts roept dus niet van de daken dat nummer 2 er dit weekend aankomt en duidt een groepje van andere crossers aan als favorieten. "Daarachter ben ik er wel bij. Ik hoop toch wel mij kans op een podiumplaats te kunnen meepikken." 

