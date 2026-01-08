Thibau Nys zweert dat Van Aert het niet cadeau had gekregen en is streng voor zichzelf

Aangezien het dit weekend een BK en geen WK is, mogen we Van der Poel even wegdenken. Van Aert en Nys hadden op dat BK een heerlijke strijd kunnen leveren. Het is de veldritfan echter niet gegund geweest.

Door de opgelopen enkelblessure moest Van Aert al een punt zetten achter zijn crossseizoen en zakt hij niet af naar Beringen. Thibau Nys heeft al aangegeven wat hiervan de impact zal zijn op het BK: hij zal zelf de koers hard moeten maken. Zelfs met een Van Aert erbij was het dit seizoen niet helemaal zeker of Nys underdog zou zijn.

Nys laat in Het Laatste Nieuws weten dat niemand al de naam van Van Aert als Belgisch kampioen in potlood moest invullen. "In Beringen zou hij het ook niet zomaar op een schoteltje geserveerd hebben gekregen, hoor." Helaas was er die valpartij van Van Aert in Mol en moest er zo sowieso door zijn naam een streep getrokken worden.

Thibau Nys heeft niet meer zijn beste vermogen

Nys zal zich presenteren als titelverdediger en deze keer moet het BK veldrijden zijn seizoen niet redden. Betekent dit dan ook dat hij deze winter de verhoopte stappen gezet heeft? "Bepaalde wel, andere niet", is Nys streng voor zichzelf. Zo zegt hij zelf dat hij in de eindejaarsperiode niet meer hetzelfde vermogen had als begin november.

"Toen was ik een véél betere renner. Niet onlogisch, gezien de snelle opeenvolging van wedstrijden en het gebrek aan extra training. Maar ik had toch verwacht om die lijn door te kunnen trekken." Het siert hem dat hij die lat zo hoog legt. Dat mindere vermogen zorgt er misschien voor dat analisten als Thijs Zonneveld Nys nog altijd wisselvallig vinden

Knappe analyse van Nys

Lees ook... Aerts plaatste Van Aert bij de topfavorieten: dit heeft hij nu te zeggen over het BK veldrijden
De analyse van Nys is wel knap, want hij geeft dus toe dat hij wel degelijk verwacht had om het niveau uit het eerste deel van het veldritseizoen te kunnen aanhouden. "Maar zo simpel is het blijkbaar niet", grijnst de 23-jarige Nys.

