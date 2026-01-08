Verrassende naam ruikt bij afwezigheid van Van Aert zijn kans: bewijs uit het verleden als grote kracht

Als Wout van Aert erbij was geweest, trok hij sowieso de meeste aandacht op het BK. Nu wordt die verdeeld en is het niet uitgesloten dat een crosser als Joran Wyseure met de titel aan de haal gaat.

De veldrijder van Crelan-Corendon is echt wel iemand die het in de loop van het seizoen veldrit per veldrit bekijkt. Met de crossen van Mol, Gullegem en Zonhoven achter de rug, richt ook hij zijn vizier op het BK. "We kijken vooruit naar het Belgisch Kampioenschap." Morgen viert hij overigens zijn 25ste verjaardag: een extra stimulans.

Er wordt een best open kampioenschap verwacht en dat doet voor zowat alle gekende namen de kans stijgen dat het allerhoogste uit de bus kan vallen. "Ja, je moet er altijd in geloven", klinkt het in ons gesprek vol vertrouwen. Wyseure is geen veelwinnaar, maar heeft wel al gewonnen op het hoogste niveau. Daar haalt hij zijn vertrouwen uit.

Zeges in Ruddervoorde en Meulebeke geven vertrouwen

"Ik heb al bewezen dat ik kan winnen. Op kampioenschappen heb ik het nog niet laten zien, maar ik heb vorig seizoen in Ruddervoorde gewonnen en dit jaar in Meulebeke gewonnen." Iedereen die nu droomt van de Belgische titel, was er op die voor hem begenadigde dag in Ruddervoorde bij. "Als de benen goed zijn, kan er veel."

Dat is een belangrijke voorwaarde. Die toonde hij recent vooral in Diegem. Zijn tweede plek in die avondcross ligt inmiddels toch weer even achter ons. In Mol mocht een plek in de top 5 wel verwacht worden gezien het deelnemersveld. In Gullegem was er frustratie wegens het nipt mislopen van het podium, Zonhoven was zijn ding niet.

Wyseure ziet veel kandidaten voor BK-podium



Alle puzzelstukjes zouden in Beringen dus precies goed moeten vallen. "Het niveau ligt kort bijeen. Er zijn veel kandidaten voor het podium en voor de overwinning", beseft het crosstalent uit Lichtervelde. "We gaan het zien."