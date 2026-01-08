Interview Verrassende naam ruikt bij afwezigheid van Van Aert zijn kans: bewijs uit het verleden als grote kracht

Verrassende naam ruikt bij afwezigheid van Van Aert zijn kans: bewijs uit het verleden als grote kracht
Foto: © photonews

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Als Wout van Aert erbij was geweest, trok hij sowieso de meeste aandacht op het BK. Nu wordt die verdeeld en is het niet uitgesloten dat een crosser als Joran Wyseure met de titel aan de haal gaat.

De veldrijder van Crelan-Corendon is echt wel iemand die het in de loop van het seizoen veldrit per veldrit bekijkt. Met de crossen van Mol, Gullegem en Zonhoven achter de rug, richt ook hij zijn vizier op het BK. "We kijken vooruit naar het Belgisch Kampioenschap." Morgen viert hij overigens zijn 25ste verjaardag: een extra stimulans.

Er wordt een best open kampioenschap verwacht en dat doet voor zowat alle gekende namen de kans stijgen dat het allerhoogste uit de bus kan vallen. "Ja, je moet er altijd in geloven", klinkt het in ons gesprek vol vertrouwen. Wyseure is geen veelwinnaar, maar heeft wel al gewonnen op het hoogste niveau. Daar haalt hij zijn vertrouwen uit. 

Zeges in Ruddervoorde en Meulebeke geven vertrouwen

"Ik heb al bewezen dat ik kan winnen. Op kampioenschappen heb ik het nog niet laten zien, maar ik heb vorig seizoen in Ruddervoorde gewonnen en dit jaar in Meulebeke gewonnen." Iedereen die nu droomt van de Belgische titel, was er op die voor hem begenadigde dag in Ruddervoorde bij. "Als de benen goed zijn, kan er veel."

Dat is een belangrijke voorwaarde. Die toonde hij recent vooral in Diegem. Zijn tweede plek in die avondcross ligt inmiddels toch weer even achter ons. In Mol mocht een plek in de top 5 wel verwacht worden gezien het deelnemersveld. In Gullegem was er frustratie wegens het nipt mislopen van het podium, Zonhoven was zijn ding niet. 

Wyseure ziet veel kandidaten voor BK-podium


Alle puzzelstukjes zouden in Beringen dus precies goed moeten vallen. "Het niveau ligt kort bijeen. Er zijn veel kandidaten voor het podium en voor de overwinning", beseft het crosstalent uit Lichtervelde. "We gaan het zien." 

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Veldrijden
Laatste nieuws Veldritkalender
BK Veldrijden

Meer nieuws

Thibau Nys zweert dat Van Aert het niet cadeau had gekregen en is streng voor zichzelf

Thibau Nys zweert dat Van Aert het niet cadeau had gekregen en is streng voor zichzelf

12:30
Aerts plaatste Van Aert bij de topfavorieten: dit heeft hij nu te zeggen over het BK veldrijden

Aerts plaatste Van Aert bij de topfavorieten: dit heeft hij nu te zeggen over het BK veldrijden

10:00
Bommetje op komst? Concurrent Van Aert en Van der Poel sluit comeback niet uit en is meteen ontzettend ambitieus

Bommetje op komst? Concurrent Van Aert en Van der Poel sluit comeback niet uit en is meteen ontzettend ambitieus

06/01
Titelstrijd moet helaas zonder hem doorgaan: dit heeft Van Aert nog te zeggen over het BK

Titelstrijd moet helaas zonder hem doorgaan: dit heeft Van Aert nog te zeggen over het BK

06/01
Zonneveld vreest voor weerstand tegen Van der Poel en is scherp voor Nys: "Dan komt er soort error"

Zonneveld vreest voor weerstand tegen Van der Poel en is scherp voor Nys: "Dan komt er soort error"

06/01
Puur geluk voor Van der Poel of toch een gave? "Van Aert glijdt met zijn voorwiel en breekt zijn enkel"

Puur geluk voor Van der Poel of toch een gave? "Van Aert glijdt met zijn voorwiel en breekt zijn enkel"

06/01
Lampaert flink beetgenomen en heeft boodschap over Evenepoel: "Geen slecht woord over hem, maar..."

Lampaert flink beetgenomen en heeft boodschap over Evenepoel: "Geen slecht woord over hem, maar..."

12:00
Van der Poel doet het op zijn eigen manier en dat is echt niet hetzelfde als bij een andere topper

Van der Poel doet het op zijn eigen manier en dat is echt niet hetzelfde als bij een andere topper

09:00
Evenepoel en Lipowitz krijgen een waarschuwing over hun ego's

Evenepoel en Lipowitz krijgen een waarschuwing over hun ego's

08:30
Thibau Nys loopt er niet warm voor en is veel minder voorstander dan papa Sven en Van der Poel

Thibau Nys loopt er niet warm voor en is veel minder voorstander dan papa Sven en Van der Poel

08:00
Thibau Nys zegt wat gevolgen zijn nu Wout van Aert BK veldrijden niet rijdt

Thibau Nys zegt wat gevolgen zijn nu Wout van Aert BK veldrijden niet rijdt

07:00
'Tim Merlier mag opgelucht zijn en hakt na dit goede nieuws knopen door bij Soudal Quick-Step'

'Tim Merlier mag opgelucht zijn en hakt na dit goede nieuws knopen door bij Soudal Quick-Step'

07:30
Vertrek bij Soudal Quick-Step: einde carrière nadert voor amper 24-jarige renner

Vertrek bij Soudal Quick-Step: einde carrière nadert voor amper 24-jarige renner

21:30
Te veel volk om Evenepoel te begeleiden? José De Cauwer zegt waar het op staat

Te veel volk om Evenepoel te begeleiden? José De Cauwer zegt waar het op staat

20:30
Is Van der Poel bang en pakt hij de cross anders aan na blessure van Van Aert?

Is Van der Poel bang en pakt hij de cross anders aan na blessure van Van Aert?

20:00
Parcoursaanpassing en geen verkenning: Thibau Nys zegt hoeveel invloed dit heeft op BK veldrijden

Parcoursaanpassing en geen verkenning: Thibau Nys zegt hoeveel invloed dit heeft op BK veldrijden

19:00
Patrick Lefevere grijpt in door gezondheidsproblemen: "Niet vragen, want dat zal niet gaan"

Patrick Lefevere grijpt in door gezondheidsproblemen: "Niet vragen, want dat zal niet gaan"

18:30
Van dopinggebruik beschuldigde renner die vertrok bij Movistar doet zijn verhaal

Van dopinggebruik beschuldigde renner die vertrok bij Movistar doet zijn verhaal

18:00
Twijfel over doorgaan BK veldrijden groeit: dit is het grote gevaar

Twijfel over doorgaan BK veldrijden groeit: dit is het grote gevaar

17:00
'Onverwacht: Wielerploeg weigert naar de Giro 2026 te trekken'

'Onverwacht: Wielerploeg weigert naar de Giro 2026 te trekken'

16:00
"Het gaat niet goed": zorgen om Eddy Merckx blijven groot

"Het gaat niet goed": zorgen om Eddy Merckx blijven groot

15:00
OFFICIEEL Renner van Visma Lease a Bike zet punt achter carrière

OFFICIEEL Renner van Visma Lease a Bike zet punt achter carrière

14:15
Tom Dumoulin heeft een nieuwe job: "Maar ik ga geen enkele renner benaderen"

Tom Dumoulin heeft een nieuwe job: "Maar ik ga geen enkele renner benaderen"

14:00
Slaat voormalig wereldkampioen toe op BK? "Hij mag niet vergeten worden"

Slaat voormalig wereldkampioen toe op BK? "Hij mag niet vergeten worden"

07/01
Na flop op EK: Deense bondscoach verrast met uitspraak over Vingegaard en WK

Na flop op EK: Deense bondscoach verrast met uitspraak over Vingegaard en WK

07/01
📷 Winterweer treft BK veldrijden: Belgian Cycling moet ingrijpen

📷 Winterweer treft BK veldrijden: Belgian Cycling moet ingrijpen

07/01
Na amper één seizoen: Soudal Quick-Step pakt uit met stevige contractverlenging

Na amper één seizoen: Soudal Quick-Step pakt uit met stevige contractverlenging

07/01
"Helaas": Lefevere ziet iets bij Soudal Quick-Step wat hij nooit had

"Helaas": Lefevere ziet iets bij Soudal Quick-Step wat hij nooit had

07/01
Nys en co zijn gewaarschuwd: Hermans verwacht stevige problemen op BK

Nys en co zijn gewaarschuwd: Hermans verwacht stevige problemen op BK

07/01
"Hij zal er heel dicht bij zijn": Wellens klaar en duidelijk over BK veldrijden

"Hij zal er heel dicht bij zijn": Wellens klaar en duidelijk over BK veldrijden

07/01
Anders dan Evenepoel: Van Aert heeft twee voordelen bij blessure

Anders dan Evenepoel: Van Aert heeft twee voordelen bij blessure

07/01
Vier maanden na zijn beroerte: Belgische renner heeft goed nieuws

Vier maanden na zijn beroerte: Belgische renner heeft goed nieuws

07/01
"De kans is niet heel groot": Roodhooft drukt hoop over Van der Poel de kop in

"De kans is niet heel groot": Roodhooft drukt hoop over Van der Poel de kop in

07/01
Lefevere heeft wat te zeggen over val Van Aert en programma Evenepoel: "Van der Poel is hors catégorie"

Lefevere heeft wat te zeggen over val Van Aert en programma Evenepoel: "Van der Poel is hors catégorie"

07/01
Jarige Lefevere (71) overleeft strijd in ziekenhuis en drinkt even geen alcohol meer: "Bijna fataal geweest"

Jarige Lefevere (71) overleeft strijd in ziekenhuis en drinkt even geen alcohol meer: "Bijna fataal geweest"

06/01
Voormalig veldrijder gelooft Mathieu van der Poel niet

Voormalig veldrijder gelooft Mathieu van der Poel niet

06/01

Meer nieuws

Populairste artikels

Mathieu Van Der Poel Wout Van Aert Thibau Nys Remco Evenepoel Patrick Lefevere Ruben Antonio Almeida Guerreiro Adrie Van Der Poel Eddy Merckx Emiel Verstrynge Quinten Hermans Jai Hindley Laurens Sweeck Jose De Cauwer Thijs Zonneveld Christoph Roodhooft Kurt Bogaerts Tim Merlier Thomas Pidcock Sven Nys Kobe Goossens

Nieuwste reacties

Thierry D Thierry D over Visma-Lease a Bike in onzekerheid na val Van Aert: eerste indruk zaait twijfel over Zonhoven info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over "Hij kan dat niet!": Roger De Vlaeminck houdt zich helemaal niet in over Mathieu van der Poel Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2026 www.wielerkrant.be All Rights Reserved