"Horror en drama"? Herygers blijft bij zijn woorden na kritiek van fans

"Horror en drama"? Herygers blijft bij zijn woorden na kritiek van fans
Foto: © photonews

Het BK veldrijden in Beringen lijkt dan toch zonder al te veel slag om stoot gewoon te kunnen plaatsvinden. Er werden wat kleine wijzigingen doorgevoerd aan het parcours, maar eerder deze week zag het er bij momenten veel minder goed uit.

"Ik zou zeggen: ze moeten geen slaappilletje meer nemen. Het parcours is in orde en veilig, kom maar crossen. Het gaat wel nog vriezen, maar het zou dan vergelijkbaar moeten zijn met de cross die we zagen in Zonhoven."

Horror en drama zijn weg

"Paadjes rijden, dus. En de sporen zullen waarschijnlijk dicht zijn", aldus Paul Herygers in zijn analyse voor Sporza na de races van zaterdag. Nochtans had hij eerder deze week nog duidelijk aan de alarmbel getrokken.

"Let op, het blijft wel pittig. Iedereen heeft gezien dat er nog wat waterachtige bochten zijn. Die gaan natuurlijk diep bevroren liggen. Ook die afdaling gaat ijsachtig worden", blijft hij toch nog een beetje op zijn hoede.

Lastige patriotten

Maar het een ramp of horror noemen zoals vrijdag? Dat doet hij niet meer. Al blijft de gewezen wereldkampioen wel bij zijn mening - zoals hij ook een duidelijke mening heeft over wie er volgens hem gaat winnen en wie de uitdagers zijn.

Lees ook... Herygers weet het zeker en zegt wie grootste uitdager van Nys wordt
"Het is geen horror meer, neen. Maar vrijdag was dat wel effectief het geval, hé. Ik moet mezelf wat verdedigen, want er zijn lastige patriotten die me daarover stuurden en fanatiek waren over mijn uitspraken. Maar ik blijf er wel bij: het was een drama en het lag moeilijk."

