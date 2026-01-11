Thibau Nys maakt zich zorgen voor het BK

Foto: © photonews

Thibau Nys is de topfavoriet om zichzelf op te volgen als Belgisch kampioen. De jongeling heeft er uiteraard zin in om zijn kansen te gaan in Beringen, maar maakt zich toch ook wel wat zorgen in het parcours.

Ook vader Sven Nys had in de studio van de VRT al laten blijken dat hij schrik heeft voor onder meer lekke banden. Er waren de voorbije dagen vooral zorgen over de vorst en de ondergrond, maar nu zijn er andere besognes.

Veel stenen - opletten voor lekke banden

Zo zouden er veel stenen bloot liggen, waardoor er lek kan worden gereden. "Wat ik geleerd heb uit de verkenning? Ik denk dat we een heel ander gezicht krijgen van het parcours dan we zaterdag hebben gezien."

"De stenen komen allemaal naar boven. Dat is het enige waar ik me zorgen over maak. De slijtage kan heel groot zijn. Er zouden wel eens veel lekke banden kunnen zijn. Hoe we ons daar gaan op voorbereiden? Niet speciaal."

Technologie nog niet op punt

"De technologie staat nog niet op punt om tubeless te rijden", aldus Nys in gesprek met Sporza voor de start van het Belgisch kampioenschap. "Het is kwestie van je tube zo goed mogelijk te sparen en van de bandendruk niet hard genoeg te zetten, terwijl dat niet het beste bolt."

"Er moet rekening gehouden met voorkomen om plat te rijden eerder dan zo snel mogelijk te rijden. Op sommige stukken zijn er heel scherpe stenen. De benen van de Koppenberg zouden het iets aangenamer maken." 

