"Het is op z'n ergst": Sven Nys houdt zijn hart vast

Zondagnamiddag, hoogdag voor het Belgisch wielrennen. En dan zeker voor het Belgisch veldrijden. Het zou wel eens een zeer boeiende race kunnen gaan worden. En wat met het parcours? Daar is al véél over gezegd.

De voorbije dagen is er heel wat te doen geweest over het parcours in Beringen. Onder meer Paul Herygers had de kat de bel aangebonden en over horror en drama gesproken - woorden waar hij ook op zondag nog achterstond.

Organisatie werkte hard aan het parcours

De organisatie heeft heel hard gewerkt om het parcours zo goed mogelijk te krijgen en heeft daarbij kosten noch moeite gespaard. En toch was het nog altijd gevaarlijk, ook al waren heel wat sporen er na zaterdag uitgetrokken.

"Het is vandaag op zijn ergst als we de races van de voorbije dagen bekijken. Het parcours heeft heel wat schade te lijden gehad onder de verschillende koersen en iedereen heeft telkens in dezelfde sporen gereden."

Opletten voor lekke banden?

"Het heeft niet zo hard gevroren als verwacht en daardoor heb je ook hele diepe sloven, met allemaal stenen die vrijkomen. Daardoor is de kans op lekke banden enorm groot geworden," aldus Sven Nys bij Sporza.



Sven Vanthourenhout pikte meteen in: "Het is een atypisch parcours voor een Belgisch kampioenschap. Bieles, Namen op zijn slechtst, ... Dat zijn zo'n beetje de namen die in mij opkomen ter vergelijking dat gelijkaardig is als vandaag. Het is een ander soort inspanning."