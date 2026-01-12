Thibau Nys ijzersterk in het hoofd: titel voorafgegaan door twee heldere voortekenen

Thibau Nys ijzersterk in het hoofd: titel voorafgegaan door twee heldere voortekenen
Thibau Nys heeft de Belgische titel weer beet en mocht de tricolore dus opnieuw aantrekken. Voor aanvang van het BK waren er ook al voortekenen dat het bij hem wel goed zat tussen de oren.

Op be-MINE in Beringen kreeg hij weliswaar een specifieke omloop voorgeschoteld, in specifieke omstandigheden. Het is altijd belangrijk dat het in het hoofd goed zit, dat is nogmaals gebleken. Een eerste teken dat dit bij Nys het geval was, kregen we op 4 januari. Voor dit signaal keren we terug naar de cross in Zonhoven.

Iedereen herinnert zich nog wel de tuimelperte die Nys daar maakte, waardoor hij langs de verkeerde kant van het parcours belandde. Op dat moment was hij nog volop in de race voor het podium. Nys had zich er enorm over kunnen frustreren, maar accepteerde de pech. Met zijn stuur in tweeën genoot hij van de extra aanmoedigingen van het publiek, terwijl hij de Kuil van Zonhoven naar beneden liep.

Nys toonde mentale sterkte al in Zonhoven

Toen wist je al: Thibau toont zich mentaal sterk. Een tweede bewijs hiervan leverde de titelverdediger tijdens het interview dat hij afgelopen zondag gaf voor het BK. Zijn mecanicien was nog even aan het sleutelen aan zijn stuur. "De shifters nog eens bijstellen", verklaarde Nys, om er ook onmiddellijk een grapje aan toe te voegen. 

Dat ging over de kledij van de mecanicien: die stond immers te werken in korte broek. "Het is bij mijn mecanicien nog niet koud genoeg om een lange broek aan te doen. Daarvoor moet het nog een paar extra graden onder nul zijn", lachte Nys. Nog zo'n grapje maken kort voor de start van het BK, wijst op een ontspannen houding.

Stress lijkt geen vat te hebben op Nys

Veel topfavorieten zouden op de dag van een kampioenschap gebukt gaan onder de druk, maar de stress lijkt op Thibau Nys geen vat te hebben. Dat is uiteraard een enorm voordeel. Na de cross vertelde Nys ook over een soort rust die hij over zich heen voelde dalen tijdens de finale. 

