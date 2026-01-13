Dromen van wereldtitel? Bondscoach onthult Belgische ambitie op WK veldrijden

De Belgische selecties voor het WK veldrijden op 31 januari en 1 februari zijn bekend. Bondscoach Angelo De Clercq mikt op zo'n viertal medailles in Hulst.

Op het afgelopen Europees kampioenschap in november was België goed voor vijf medailles. Vooral de mannen maakten veel goed door het hele podium te bezetten met Toon Aerts, Thibau Nys en Joran Wyseure.

Dromen van goud op het wereldkampioenschap lijkt eerder een verre droom te zijn, want Mathieu van der Poel is ook dit seizoen onklopbaar. De Nederlander pakte negen op negen en is al twee jaar ongeslagen.

De Clercq mikt op vier medailles op WK

Bondscoach Angelo De Clercq droomt dan ook van één medaille minder, vier in totaal, op het WK in Hulst. "Dat is een realistisch doel. In een aantal categorieën zitten we met medaillekandidaten", zegt hij bij Sporza.

Bij de junioren en beloften hoopt De Clercq zelfs op een wereldtitel bij een goede dag van de Belgen. "Het is interessant om te zien hoe ver we daar komen", stelt De Clercq nog.

Bij de vrouwen zal het in alle categorieën vechten zijn voor een ereplaats. Bij de junioren, beloften en profs zijn telkens maar twee vrouwen geselecteerd, onder meer Laura Verdonschot zal er niet bij zijn.