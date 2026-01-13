Na opgave op BK: Verdonschot hakt knoop door over WK-deelname

Op haar laatste BK veldrijden gaf Laura Verdonschot er al snel de brui aan. Op het WK veldrijden eind deze maand komt Verdonschot niet meer in actie.

Op het Belgisch kampioenschap veldrijden hoopte Laura Verdonschot nog één keer te kunnen stunten, maar het werd al snel duidelijk dat dat er niet in zat. Het podium was al snel buiten bereik voor Verdonschot.

Toen ze ook uit de top tien viel, gaf Verdonschot er na iets meer dan twintig minuten de brui aan. Op haar laatste Belgische kampioenschap gaf ze op, Verdonschot had te veel last van haar aanhoudende blessure.

Geen laatste WK voor Verdonschot

"Hoop is geen realiteit", schreef Verdonschot op haar sociale media. Onder meer in Benidorm en wellicht ook in Lille en Oostmalle zal Verdonschot nog aan de start verschijnen, een laatste deelname aan het WK komt er niet.

De naam van Verdonschot ontbreekt in de Belgische selectie waarin enkel Marion Norbert Riberolle en Julie Brouwers zitten. Verdonschot is ook geen reserve, dus ze kan ook niet meer opgeroepen worden.

Een medaille pakken op een WK lukte Verdonschot nooit. In 2017 werd ze bij de U23 vierde, in 2024 werd Verdonschot vijfde bij de profs. Het zou ook haar laatste WK worden, vorig jaar stond ze niet aan de start.