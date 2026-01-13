Eerste zege sinds Europese titel: Toon Aerts zegt wat hij miste

Eerste zege sinds Europese titel: Toon Aerts zegt wat hij miste
Foto: © photonews

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Toon Aerts heeft voor het eerst sinds hij Europees kampioen is geworden nog eens kunnen winnen. Voor Aerts een bevestiging dat het goed zit met zijn vorm.

Van het Belgisch kampioenschap in Beringen had Toon Aerts veel verwacht, maar hij moest uiteindelijk tevreden zijn met een achtste plaats op net geen drie minuten van Thibau Nys. 

Aerts ging in het eerste deel van het BK-parcours vier keer tegen de grond en had dus zijn dagje niet. Dat was wel het geval in Otegem, waar Aerts zijn eerste zege boekte sinds zijn Europese titel begin november. 

Te weinig modder deze winter voor Aerts

Zo kreeg Aerts nog eens bevestiging dat het met zijn vorm wel goed zit en dat hij met een goed gevoel op stage kan vertrekken. "In de modderstrook kon ik een gat slaan, maar ik kon het nooit uitbouwen", zegt Aerts bij Sporza. 

"In de laatste ronde heb ik dan mijn pk's aangesproken om het verschil te maken. Ploeteren door de modder kan ik goed. Het is jammer dat het zo weinig is gebeurd dit seizoen", stelde de Europese kampioen nog. 

WK-podium een doel voor Aerts

Lees ook... Eerste zege als Europees kampioen: Toon Aerts spoelt mislukt BK door
Aerts mikt nu op het wereldkampioenschap in Hulst, al weet hij ook dat de regenboogtrui met Van der Poel aan de start al gaan vliegen is. Hij mikt op het podium, Aerts pakte al drie keer brons bij de profs op het WK. 

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
Toon Aerts

Meer nieuws

Dromen van wereldtitel? Bondscoach onthult Belgische ambitie op WK veldrijden

Dromen van wereldtitel? Bondscoach onthult Belgische ambitie op WK veldrijden

10:00
Eli Iserbyt is openhartig over afscheid: "Mijn levenswerk is weg"

Eli Iserbyt is openhartig over afscheid: "Mijn levenswerk is weg"

09:00
Van Wilder wil profiteren van vertrek Evenepoel en onthult droom in de Tour

Van Wilder wil profiteren van vertrek Evenepoel en onthult droom in de Tour

08:30
Na opgave op BK: Verdonschot hakt knoop door over WK-deelname

Na opgave op BK: Verdonschot hakt knoop door over WK-deelname

07:30
"Praat achteraf": Bart Wellens gelooft Thibau Nys niet

"Praat achteraf": Bart Wellens gelooft Thibau Nys niet

07:00
Eerste zege als Europees kampioen: Toon Aerts spoelt mislukt BK door

Eerste zege als Europees kampioen: Toon Aerts spoelt mislukt BK door

16:30
Belgian Cycling stelt vijfvoudig wereldkampioen aan als nieuwe bondscoach

Belgian Cycling stelt vijfvoudig wereldkampioen aan als nieuwe bondscoach

21:30
📷 Van der Poel deelt monstertraining, maar zal nieuwe sponsor wel tevreden zijn?

📷 Van der Poel deelt monstertraining, maar zal nieuwe sponsor wel tevreden zijn?

20:30
Ondanks triomfen op BK: Mettepenningen blijft met Iserbyt in zijn hoofd zitten

Ondanks triomfen op BK: Mettepenningen blijft met Iserbyt in zijn hoofd zitten

20:00
Bondscoach geeft Nys gelijk, maar ziet toch manier om Van der Poel te kloppen op WK

Bondscoach geeft Nys gelijk, maar ziet toch manier om Van der Poel te kloppen op WK

19:00
Zorgt Van der Poel nog voor verrassing? Bondscoach komt met uitleg

Zorgt Van der Poel nog voor verrassing? Bondscoach komt met uitleg

18:30
Arnaud De Lie onthult reden enkelblessure én heeft goed en slecht nieuws

Arnaud De Lie onthult reden enkelblessure én heeft goed en slecht nieuws

18:00
Ultieme poging bij Verstrynge en Roodhooft: bondscoach onthult wat hij deed

Ultieme poging bij Verstrynge en Roodhooft: bondscoach onthult wat hij deed

17:00
Toon Aerts stelt teleur op BK veldrijden en is kritisch voor zichzelf

Toon Aerts stelt teleur op BK veldrijden en is kritisch voor zichzelf

12/01
📷 Dikke en blauwe enkel: Wout van Aert deelt beelden van revalidatie

📷 Dikke en blauwe enkel: Wout van Aert deelt beelden van revalidatie

16:00
Bart Wellens is kritisch en stelt zich vragen bij afscheid van Eli Iserbyt

Bart Wellens is kritisch en stelt zich vragen bij afscheid van Eli Iserbyt

15:00
Maken sociale media de koers kapot? Ex-renner is triest en doet boekje open

Maken sociale media de koers kapot? Ex-renner is triest en doet boekje open

14:00
📷 Wout van Aert deelt uitstekend nieuws over revalidatie na enkelbreuk

📷 Wout van Aert deelt uitstekend nieuws over revalidatie na enkelbreuk

13:30
Met Nys als kopman: bondscoach maakt gehavende WK-selectie bekend

Met Nys als kopman: bondscoach maakt gehavende WK-selectie bekend

13:00
Thibau Nys wil er niet van weten en wijst voorstel over WK af

Thibau Nys wil er niet van weten en wijst voorstel over WK af

12:30
'Geeft hij de Tour al op? Vingegaard heeft beslissing genomen'

'Geeft hij de Tour al op? Vingegaard heeft beslissing genomen'

12:00
Kan Nys Van der Poel van de wereldtitel houden? Herygers twijfelt niet

Kan Nys Van der Poel van de wereldtitel houden? Herygers twijfelt niet

11:00
Vanthourenhout onthult hoe integratie Evenepoel bij Red Bull-BORA-hansgrohe verloopt

Vanthourenhout onthult hoe integratie Evenepoel bij Red Bull-BORA-hansgrohe verloopt

12/01
Laat hij het WK veldrijden schieten? Thibau Nys is klaar en duidelijk

Laat hij het WK veldrijden schieten? Thibau Nys is klaar en duidelijk

12/01
Veel spanning in slotronde van BK: Sven Nys onthult waarom

Veel spanning in slotronde van BK: Sven Nys onthult waarom

12/01
Geen Verstrynge op WK veldrijden: Herygers geeft zijn ongezouten mening

Geen Verstrynge op WK veldrijden: Herygers geeft zijn ongezouten mening

12/01
Thibau Nys laat zich uit over Olympische droom en heeft bedenkingen

Thibau Nys laat zich uit over Olympische droom en heeft bedenkingen

12/01
Nieuwe renner bij Soudal-Quick Step laat er geen enkele twijfel over bestaan: "Deze race wil ik winnen"

Nieuwe renner bij Soudal-Quick Step laat er geen enkele twijfel over bestaan: "Deze race wil ik winnen"

11/01
Amper 15 procent kans op overleven: Belgische ex-prof spreekt na hersenbloeding

Amper 15 procent kans op overleven: Belgische ex-prof spreekt na hersenbloeding

11/01
Analisten spreken over ruw diamantje: "Er wordt niet genoeg naar gekeken"

Analisten spreken over ruw diamantje: "Er wordt niet genoeg naar gekeken"

11/01
Ruben Van Gucht komt na ongeval met stevige primeur over Roger De Vlaeminck

Ruben Van Gucht komt na ongeval met stevige primeur over Roger De Vlaeminck

11/01
Thibau Nys heel eerlijk na nieuwe driekleur: "Even in paniek, kwam mezelf helemaal tegen"

Thibau Nys heel eerlijk na nieuwe driekleur: "Even in paniek, kwam mezelf helemaal tegen"

11/01
"Horror en drama"? Herygers blijft bij zijn woorden na kritiek van fans

"Horror en drama"? Herygers blijft bij zijn woorden na kritiek van fans

11/01
Van Baarle heeft héél duidelijke reden voor transfer: "Extreme trainingsvormen"

Van Baarle heeft héél duidelijke reden voor transfer: "Extreme trainingsvormen"

11/01
"Remco Evenepoel is de tweede beste renner ter wereld"

"Remco Evenepoel is de tweede beste renner ter wereld"

11/01
Bondscoach De Clercq: "Missen een superkampioen als hem"

Bondscoach De Clercq: "Missen een superkampioen als hem"

11/01

Meer nieuws

Populairste artikels

Thibau Nys Paul Herygers Emiel Verstrynge Angelo De Clercq Toon Aerts Mathieu Van Der Poel Eli Iserbyt Dylan Van Baarle Wout Van Aert Sven Vanthourenhout Laura Verdonschot Michael Vanthourenhout Remco Evenepoel Bart Wellens Tom Meeusen Gerben De Knegt Christoph Roodhooft Jurgen Van Goolen Arnaud De Lie Theo Bos

Nieuwste reacties

Thierry D Thierry D over Visma-Lease a Bike in onzekerheid na val Van Aert: eerste indruk zaait twijfel over Zonhoven Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2026 www.wielerkrant.be All Rights Reserved