Eerste zege sinds Europese titel: Toon Aerts zegt wat hij miste

Toon Aerts heeft voor het eerst sinds hij Europees kampioen is geworden nog eens kunnen winnen. Voor Aerts een bevestiging dat het goed zit met zijn vorm.

Van het Belgisch kampioenschap in Beringen had Toon Aerts veel verwacht, maar hij moest uiteindelijk tevreden zijn met een achtste plaats op net geen drie minuten van Thibau Nys.

Aerts ging in het eerste deel van het BK-parcours vier keer tegen de grond en had dus zijn dagje niet. Dat was wel het geval in Otegem, waar Aerts zijn eerste zege boekte sinds zijn Europese titel begin november.

Te weinig modder deze winter voor Aerts

Zo kreeg Aerts nog eens bevestiging dat het met zijn vorm wel goed zit en dat hij met een goed gevoel op stage kan vertrekken. "In de modderstrook kon ik een gat slaan, maar ik kon het nooit uitbouwen", zegt Aerts bij Sporza.

"In de laatste ronde heb ik dan mijn pk's aangesproken om het verschil te maken. Ploeteren door de modder kan ik goed. Het is jammer dat het zo weinig is gebeurd dit seizoen", stelde de Europese kampioen nog.

WK-podium een doel voor Aerts

Aerts mikt nu op het wereldkampioenschap in Hulst, al weet hij ook dat de regenboogtrui met Van der Poel aan de start al gaan vliegen is. Hij mikt op het podium, Aerts pakte al drie keer brons bij de profs op het WK.