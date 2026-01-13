"Praat achteraf": Bart Wellens gelooft Thibau Nys niet

Emiel Verstrynge maakte het nog heel spannend in de slotronde van het BK veldrijden. Thibau Nys zei wel dat hij alles onder controle had, maar het had ook anders kunnen aflopen.

Praat achteraf van Nys

Thibau Nys leek het Belgisch kampioenschap al snel in een definitieve plooi te leggen, maar maakte een fout waardoor Emiel Verstrynge weer in de wedstrijd kwam. In de slotronde kwam hij zelf op het wiel van Nys.

Volgens Nys was dat allemaal berekend, maar Bart Wellens ziet dat toch anders. "Thibau kan dan wel zeggen dat hij het in de slotronde slim heeft aangepakt, maar dat is praat achteraf", zegt hij bij Het Nieuwsblad.

Verstrynge had Nys van Belgische titel kunnen houden

Want Verstrynge had Nys wel degelijk een loer kunnen draaien volgens Wellens. "Als Emiel de klootzak uithangt, dan hangt Thibau." Verstrynge probeerde namelijk te lopen waar Nys bleef fietsen.

Verstrynge probeerde zijn fiets voor Nys te zetten, maar hield op het laatste moment toch nog in. Als Verstrynge daar zijn schouder had gebruikt, dan had Nys geen vrije baan en was de strijd zeker nog niet gestreden.

Al blijft Wellens wel vinden dat Nys de eerlijke winnaar is van het BK veldrijden. Pas begin november vierde Nys zijn 23ste verjaardag, maar toch pakte hij al zijn tweede Belgische titel en lijkt hij vertrokken te zijn voor een reeks.