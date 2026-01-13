Vijf Belgen voor medaille op WK veldrijden: bondscoach zet stip bij twee namen

Vijf Belgen voor medaille op WK veldrijden: bondscoach zet stip bij twee namen
Foto: © photonews

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

De Belgische selectie voor het WK veldrijden bevat meerdere kandidaten voor eremetaal. De bondscoach duidt daarbij enkele renners nadrukkelijk aan.

Beoordeling van de titel- en medaillekansen

Angelo De Clercq erkent dat de aanwezigheid van Mathieu van der Poel de strijd om de regenboogtrui vrijwel beslist. Toch houdt hij de deur formeel op een kier. “Je weet maar nooit dat Mathieu een slechte dag heeft en iemand van ons een uitzonderlijke dag”, vertelt hij aan Het nieuwsblad.

Binnen de selectie schuift De Clercq vijf renners naar voren als mogelijke medaillekandidaten. Het gaat om Thibau Nys, Niels Vandeputte, Toon Aerts, Michael Vanthourenhout en Joran Wyseure. Zij worden volgens hem beschouwd als de meest waarschijnlijke podiumkansen.

Twee renners met extra aandacht

Nys krijgt een prominente vermelding. “Samen met Del Grosso voor mij de grootste uitdager van Van der Poel”, gaat hij verder. Daarnaast wordt ook Vandeputte expliciet genoemd. Zijn overwinning in de Wereldbeker van Hulst vorig seizoen geldt als referentiepunt.

Het parcours is op zijn lijf geschreven. Al wijkt het deels af van de gebruikelijke Wereldbekeromloop. De organisatie voegt zes pontons toe die over het water worden gelegd. Ook worden enkele langere stroken in de weide geïntegreerd. Deze wijzigingen kunnen invloed hebben op het wedstrijdverloop.

Lees ook... Dromen van wereldtitel? Bondscoach onthult Belgische ambitie op WK veldrijden
De Clercq houdt rekening met de specifieke eisen van het vernieuwde traject. De renners die hij naar voren schuift, beschikken volgens hem over de juiste kwaliteiten om op dit type omloop heel erg competitief te zijn.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
WK Veldrijden
Angelo De Clercq
Thibau Nys
Niels Vandeputte

Meer nieuws

Zeven weken later: crosser (18) kent verdict na hartproblemen

Zeven weken later: crosser (18) kent verdict na hartproblemen

19:00
Widar zegt waar het op staat: "Iedereen denkt dat van mij, maar ik hou meer van wat anders"

Widar zegt waar het op staat: "Iedereen denkt dat van mij, maar ik hou meer van wat anders"

18:30
Nieuwe vlam van Ruben Van Gucht: "En die twee evenementen ga ik ook mee" Naast de fiets

Nieuwe vlam van Ruben Van Gucht: "En die twee evenementen ga ik ook mee"

17:00
"Nog geen concrete gesprekken": verliest Lotto-Intermarché twee grote namen?

"Nog geen concrete gesprekken": verliest Lotto-Intermarché twee grote namen?

16:30
Speelt hij verstoppertje? Van Aert komt met update over enkel

Speelt hij verstoppertje? Van Aert komt met update over enkel

16:00
Dan toch! Dit zijn de twee grote rondes die Vingegaard in 2026 rijdt

Dan toch! Dit zijn de twee grote rondes die Vingegaard in 2026 rijdt

15:00
Dromen van wereldtitel? Bondscoach onthult Belgische ambitie op WK veldrijden

Dromen van wereldtitel? Bondscoach onthult Belgische ambitie op WK veldrijden

10:00
Visma Lease a Bike maakt programma van Wout van Aert bekend

Visma Lease a Bike maakt programma van Wout van Aert bekend

14:00
Kan hij eindelijk scoren in het voorjaar? De Lie weet wat hij anders moet doen

Kan hij eindelijk scoren in het voorjaar? De Lie weet wat hij anders moet doen

13:30
Pogacar en Van der Poel kloppen: Terpstra onthult hoe Soudal Quick-Step dat kan

Pogacar en Van der Poel kloppen: Terpstra onthult hoe Soudal Quick-Step dat kan

13:00
Schade groter dan gedacht? KNWU komt met uitleg over afwezige Pieterse

Schade groter dan gedacht? KNWU komt met uitleg over afwezige Pieterse

12:30
Laura Verdonschot geeft uitleg bij forfait voor WK veldrijden en zegt welke crossen ze nog rijdt

Laura Verdonschot geeft uitleg bij forfait voor WK veldrijden en zegt welke crossen ze nog rijdt

12:00
Met Nys als kopman: bondscoach maakt gehavende WK-selectie bekend

Met Nys als kopman: bondscoach maakt gehavende WK-selectie bekend

12/01
"Praat achteraf": Bart Wellens gelooft Thibau Nys niet

"Praat achteraf": Bart Wellens gelooft Thibau Nys niet

07:00
Van Aert reed al samen met hem: Belgisch talent tekent bij Visma-Lease a Bike

Van Aert reed al samen met hem: Belgisch talent tekent bij Visma-Lease a Bike

11:00
Eli Iserbyt is openhartig over afscheid: "Mijn levenswerk is weg"

Eli Iserbyt is openhartig over afscheid: "Mijn levenswerk is weg"

09:00
Van Wilder wil profiteren van vertrek Evenepoel en onthult droom in de Tour

Van Wilder wil profiteren van vertrek Evenepoel en onthult droom in de Tour

08:30
Eerste zege sinds Europese titel: Toon Aerts zegt wat hij miste

Eerste zege sinds Europese titel: Toon Aerts zegt wat hij miste

08:00
Na opgave op BK: Verdonschot hakt knoop door over WK-deelname

Na opgave op BK: Verdonschot hakt knoop door over WK-deelname

07:30
Bondscoach geeft Nys gelijk, maar ziet toch manier om Van der Poel te kloppen op WK

Bondscoach geeft Nys gelijk, maar ziet toch manier om Van der Poel te kloppen op WK

12/01
Belgian Cycling stelt vijfvoudig wereldkampioen aan als nieuwe bondscoach

Belgian Cycling stelt vijfvoudig wereldkampioen aan als nieuwe bondscoach

21:30
Thibau Nys wil er niet van weten en wijst voorstel over WK af

Thibau Nys wil er niet van weten en wijst voorstel over WK af

12/01
📷 Van der Poel deelt monstertraining, maar zal nieuwe sponsor wel tevreden zijn?

📷 Van der Poel deelt monstertraining, maar zal nieuwe sponsor wel tevreden zijn?

20:30
Ondanks triomfen op BK: Mettepenningen blijft met Iserbyt in zijn hoofd zitten

Ondanks triomfen op BK: Mettepenningen blijft met Iserbyt in zijn hoofd zitten

20:00
Zorgt Van der Poel nog voor verrassing? Bondscoach komt met uitleg

Zorgt Van der Poel nog voor verrassing? Bondscoach komt met uitleg

12/01
Arnaud De Lie onthult reden enkelblessure én heeft goed en slecht nieuws

Arnaud De Lie onthult reden enkelblessure én heeft goed en slecht nieuws

12/01
Laat hij het WK veldrijden schieten? Thibau Nys is klaar en duidelijk

Laat hij het WK veldrijden schieten? Thibau Nys is klaar en duidelijk

12/01
Ultieme poging bij Verstrynge en Roodhooft: bondscoach onthult wat hij deed

Ultieme poging bij Verstrynge en Roodhooft: bondscoach onthult wat hij deed

12/01
Eerste zege als Europees kampioen: Toon Aerts spoelt mislukt BK door

Eerste zege als Europees kampioen: Toon Aerts spoelt mislukt BK door

12/01
📷 Dikke en blauwe enkel: Wout van Aert deelt beelden van revalidatie

📷 Dikke en blauwe enkel: Wout van Aert deelt beelden van revalidatie

12/01
Thibau Nys laat zich uit over Olympische droom en heeft bedenkingen

Thibau Nys laat zich uit over Olympische droom en heeft bedenkingen

12/01
Bart Wellens is kritisch en stelt zich vragen bij afscheid van Eli Iserbyt

Bart Wellens is kritisch en stelt zich vragen bij afscheid van Eli Iserbyt

12/01
Maken sociale media de koers kapot? Ex-renner is triest en doet boekje open

Maken sociale media de koers kapot? Ex-renner is triest en doet boekje open

12/01
Kan Nys Van der Poel van de wereldtitel houden? Herygers twijfelt niet

Kan Nys Van der Poel van de wereldtitel houden? Herygers twijfelt niet

12/01
📷 Wout van Aert deelt uitstekend nieuws over revalidatie na enkelbreuk

📷 Wout van Aert deelt uitstekend nieuws over revalidatie na enkelbreuk

12/01
Veel spanning in slotronde van BK: Sven Nys onthult waarom

Veel spanning in slotronde van BK: Sven Nys onthult waarom

12/01

Meer nieuws

Populairste artikels

Thibau Nys Paul Herygers Wout Van Aert Emiel Verstrynge Angelo De Clercq Arnaud De Lie Laura Verdonschot Toon Aerts Mathieu Van Der Poel Eli Iserbyt Michael Vanthourenhout Jonas Vingegaard Rasmussen Bart Wellens Roger De Vlaeminck Gerben De Knegt Christoph Roodhooft Dylan Van Baarle Theo Bos Ilan Van Wilder Sven Nys

Nieuwste reacties

Thierry D Thierry D over Visma-Lease a Bike in onzekerheid na val Van Aert: eerste indruk zaait twijfel over Zonhoven Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2026 www.wielerkrant.be All Rights Reserved