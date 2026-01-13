Vijf Belgen voor medaille op WK veldrijden: bondscoach zet stip bij twee namen

De Belgische selectie voor het WK veldrijden bevat meerdere kandidaten voor eremetaal. De bondscoach duidt daarbij enkele renners nadrukkelijk aan.

Beoordeling van de titel- en medaillekansen

Angelo De Clercq erkent dat de aanwezigheid van Mathieu van der Poel de strijd om de regenboogtrui vrijwel beslist. Toch houdt hij de deur formeel op een kier. “Je weet maar nooit dat Mathieu een slechte dag heeft en iemand van ons een uitzonderlijke dag”, vertelt hij aan Het nieuwsblad.

Binnen de selectie schuift De Clercq vijf renners naar voren als mogelijke medaillekandidaten. Het gaat om Thibau Nys, Niels Vandeputte, Toon Aerts, Michael Vanthourenhout en Joran Wyseure. Zij worden volgens hem beschouwd als de meest waarschijnlijke podiumkansen.

Twee renners met extra aandacht

Nys krijgt een prominente vermelding. “Samen met Del Grosso voor mij de grootste uitdager van Van der Poel”, gaat hij verder. Daarnaast wordt ook Vandeputte expliciet genoemd. Zijn overwinning in de Wereldbeker van Hulst vorig seizoen geldt als referentiepunt.

Het parcours is op zijn lijf geschreven. Al wijkt het deels af van de gebruikelijke Wereldbekeromloop. De organisatie voegt zes pontons toe die over het water worden gelegd. Ook worden enkele langere stroken in de weide geïntegreerd. Deze wijzigingen kunnen invloed hebben op het wedstrijdverloop.

De Clercq houdt rekening met de specifieke eisen van het vernieuwde traject. De renners die hij naar voren schuift, beschikken volgens hem over de juiste kwaliteiten om op dit type omloop heel erg competitief te zijn.