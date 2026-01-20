Tim Declercq is dolgelukkig met Wout van Aert & co

Tim Declercq is dolgelukkig met Wout van Aert & co
Foto: © photonews

Tim Declercq heeft het geluk gekend om afscheid te nemen zoals hij zelf wou. Zelfs Wout van Aert was aanwezig op het afscheidscriterium.

Declercq heeft eind vorig jaar een punt gezet achter zijn actieve loopbaan. In oktober reed hij met de Tour of Holland nog een laatste officiële wedstrijd en op 1 november werd er vervolgens een afscheidscriterium georganiseerd in Hooglede. Daar zakte veel mooi volk op af. Onder andere Wout van Aert had ruim vooraf al toegezegd.

Tijdens een interview met de organisatie van Velofollies werd nog eens op die opmerkelijke startlijst teruggekomen. Het is weinig waarschijnlijk dat de renners voor hun deelname op gigantisch hoge startgelden konden rekenen. "Neen, ze hebben dat allemaal volledig gratis gedaan", bevestigt de man met de bekende bijnaam El Tractor

Declercq blikt terug op 'fantastische' dag

Ondertussen zien we bijvoorbeeld met Eli Iserbyt dat het lang niet iedereen gegeven is om op een gedroomde manier het wielerpeloton te verlaten. "Ik zou het iedere renner die afscheid wil of moet nemen van de koers zo'n afscheid wensen. Dat was een fantastische dag." Bovendien kon Declercq ook rekenen op tal van lovende woorden.

Uiteraard komt er heel veel op een renner af aan het einde van een lange carrière. We kunnen ons voorstellen dat het ook wel overweldigend is. Desondanks is Declercq in de eerste plaats enorm dankbaar en dat wilde hij nog eens uiten. "Die dag ging natuurlijk wel heel snel voorbij, maar nog eens een dikke merci aan iedereen die er was."

De droom van veel criteriums


Declercq koestert het dat hij in het bijzijn van talloze bekende namen zijn fiets aan de haak kon hangen na dergelijk afscheidscriterium. "Ik denk dat er bepaalde criteriums in België heel blij zouden zijn en redelijk diep in de buidel zouden tasten om zo'n deelnemersveld aan de start te krijgen." 

