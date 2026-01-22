"Hoe ik Pogacar ga kloppen?" Jorgenson beantwoordt de vraag van één miljoen

"Hoe ik Pogacar ga kloppen?" Jorgenson beantwoordt de vraag van één miljoen
Foto: © photonews

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Matteo Jorgenson licht zijn koerskeuzes voor het nieuwe seizoen toe. Hij bespreekt zowel zijn aanpak tegenover Tadej Pogacar als zijn verschuiving richting de Waalse klassiekers.

Aanpak tegenover Pogacar

Jorgenson kiest dit jaar voor een ander wedstrijdprogramma dan voorheen. Hij wil zich niet neerleggen bij de dominantie van de Sloveense wereldkampioen. “Hoe ik hem kan kloppen? Dat is een goede vraag. Het is belangrijk om naar mezelf te kijken en de wedstrijden zo goed mogelijk af te werken. Om in een zo goed mogelijke conditie aan de start te verschijnen”, klinkt het bij WielerFlits.

Hij verwijst naar een recente koerssituatie die hem vertrouwen geeft. “We hebben in de voorbije Amstel Gold Race gezien dat hij niet onklopbaar is. Dat geeft me wel wat hoop.” De afloop van die wedstrijd toonde volgens hem dat een sterke positie in de finale essentieel blijft.

Daarom benadrukt hij het belang van koersinzicht en positionering. “Het is belangrijk om jezelf telkens in een goede positie te manoeuvreren en te koersen.” Die aanpak vormt voor hem de basis om competitief te blijven tegen de topfavorieten.

Nieuwe focus op de Ardennen

Naast zijn ambities tegen Pogacar verandert Jorgenson zijn seizoensopbouw. Hij kiest bewust voor de Waalse eendagskoersen. “Het is belangrijk om te blijven variëren. Het draait in het leven om afwisseling.” Die keuze moet hem toelaten om gerichter naar specifieke doelen toe te werken.


De combinatie van Vlaamse en Waalse klassiekers vindt hij moeilijk haalbaar. Hij geeft aan dat hij de Vlaamse koersen graag rijdt, maar dat prioriteiten bepalen noodzakelijk is. Voor zijn belangrijkste doel, Luik‑Bastenaken‑Luik, wil hij optimaal voorbereid zijn. “Maar als het doel is om echt goed te zijn in Luik‑Bastenaken‑Luik, dan is het beter om daarvoor nog een hoogtestage te plannen, om echt klaar te zijn voor Luik”, besluit Jorgenson.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
World Tour
Liege-Bastogne-Liege
Tadej Pogacar
Matteo Jorgenson

Meer nieuws

Wordt het WK veldrijden een flop qua ticketverkoop nu Wout van Aert niet komt?

Wordt het WK veldrijden een flop qua ticketverkoop nu Wout van Aert niet komt?

20:00
Aanbiedingen op tafel voor werkloze Julien Vermote: "Maar ik heb die mindset niet"

Aanbiedingen op tafel voor werkloze Julien Vermote: "Maar ik heb die mindset niet"

19:00
Axel Merckx is overtuigd dat Lotto-Intermarché veel geld op tafel legde voor Belgisch renner

Axel Merckx is overtuigd dat Lotto-Intermarché veel geld op tafel legde voor Belgisch renner

18:00
"Deal gesloten met Jumbo", maar Pinarello-Q36.5 wil geen risico nemen

"Deal gesloten met Jumbo", maar Pinarello-Q36.5 wil geen risico nemen

17:00
📷 Belgische renner bij slachtoffers van zware valpartij in Tour Down Under

📷 Belgische renner bij slachtoffers van zware valpartij in Tour Down Under

16:00
"Belangrijk dat ze het van elkaar weten": Bondscoach spreekt klare taal richting Evenepoel en Van Aert

"Belangrijk dat ze het van elkaar weten": Bondscoach spreekt klare taal richting Evenepoel en Van Aert

16:30
"Hoe ik mezelf zie?" Is dit de nieuwe Evenepoel bij Quick-Step?

"Hoe ik mezelf zie?" Is dit de nieuwe Evenepoel bij Quick-Step?

15:00
Ploegleider van Visma Lease a Bike spreekt klare taal over UAE Team Emirates-XRG

Ploegleider van Visma Lease a Bike spreekt klare taal over UAE Team Emirates-XRG

14:00
Slecht nieuws voor Van Aert en Van der Poel? Naesen zonneklaar over aanpassingen Omloop

Slecht nieuws voor Van Aert en Van der Poel? Naesen zonneklaar over aanpassingen Omloop

13:30
Evenepoel en Planckaert verbraken contract: Foré speelde het hard

Evenepoel en Planckaert verbraken contract: Foré speelde het hard

13:00
"Dat is het belangrijkste": toptalent Widar wil er niet van weten

"Dat is het belangrijkste": toptalent Widar wil er niet van weten

12:30
'Afgang voor Evenepoel? Uitspraak over nieuwe ploeg klopt niet'

'Afgang voor Evenepoel? Uitspraak over nieuwe ploeg klopt niet'

12:00
Goed contact met nieuwe kopman Van Aert? Ex-ploegmaat Van der Poel is klaar en duidelijk

Goed contact met nieuwe kopman Van Aert? Ex-ploegmaat Van der Poel is klaar en duidelijk

11:00
"Alsof de wereld vergaat": groot werkpunt van Thibau Nys blootgelegd

"Alsof de wereld vergaat": groot werkpunt van Thibau Nys blootgelegd

10:00
"Viel me meteen op": nieuwkomer Van den Bossche over Soudal Quick-Step

"Viel me meteen op": nieuwkomer Van den Bossche over Soudal Quick-Step

09:00
"Niet normaal": Meurisse doet boekje open over hoogtestage met Pidcock en co in Chili

"Niet normaal": Meurisse doet boekje open over hoogtestage met Pidcock en co in Chili

08:30
Anders dan gedacht: nieuwe ploegmaat helder over Van Aert en co

Anders dan gedacht: nieuwe ploegmaat helder over Van Aert en co

08:00
🎥 UAE Team Emirates-XRG telt concurrentie in Tour Down Under al helemaal uit

🎥 UAE Team Emirates-XRG telt concurrentie in Tour Down Under al helemaal uit

07:35
Evenepoel en Red Bull niet op één lijn? "Hij had het liever anders gezien"

Evenepoel en Red Bull niet op één lijn? "Hij had het liever anders gezien"

07:00
Wie wordt eerste Tourwinnaar na Pogacar? Delgado noemt verrassende naam

Wie wordt eerste Tourwinnaar na Pogacar? Delgado noemt verrassende naam

21/01
Geen nieuw contract bij Vimsa-Lease a Bike: werkloze Vermote reageert op uitspraak ex-baas

Geen nieuw contract bij Vimsa-Lease a Bike: werkloze Vermote reageert op uitspraak ex-baas

21:30
Verliezer van de transfermarkt: analisten zien probleem voor Visma-Lease a Bike

Verliezer van de transfermarkt: analisten zien probleem voor Visma-Lease a Bike

20:30
Overstap maakt hem ambitieus: Segaert onthult stevig doel bij Bahrain Victorious

Overstap maakt hem ambitieus: Segaert onthult stevig doel bij Bahrain Victorious

21/01
Mag Van Aert dromen? Van Avermaet ziet plots stevig voordeel in het voorjaar

Mag Van Aert dromen? Van Avermaet ziet plots stevig voordeel in het voorjaar

21/01
Fusieploeg beter gewapend? Van Eetvelt ziet twee voordelen

Fusieploeg beter gewapend? Van Eetvelt ziet twee voordelen

21/01
Pogacar nog jaren dominant? Tourwinnaar zegt wanneer het stopt

Pogacar nog jaren dominant? Tourwinnaar zegt wanneer het stopt

21/01
"Niet de bedoeling": CEO Jurgen Foré spreekt gerucht over Soudal Quick-Step tegen

"Niet de bedoeling": CEO Jurgen Foré spreekt gerucht over Soudal Quick-Step tegen

21/01
📷 Tien op een rij: Wout van Aert beleeft stevige dag

📷 Tien op een rij: Wout van Aert beleeft stevige dag

21/01
'Primoz Roglic pakt verrassend uit met terugkeer naar monument'

'Primoz Roglic pakt verrassend uit met terugkeer naar monument'

21/01
Meteen eerste zege? Toptalent Magnier trapt seizoen deze week al af

Meteen eerste zege? Toptalent Magnier trapt seizoen deze week al af

21/01
Evenepoel doet wat niemand meer moet doen en is heel mooi voorbeeld voor alle moderne renners

Evenepoel doet wat niemand meer moet doen en is heel mooi voorbeeld voor alle moderne renners

21/01
Slechte voortekenen voor Vingegaard? Visma-Lease a Bike wil maatregelen nemen

Slechte voortekenen voor Vingegaard? Visma-Lease a Bike wil maatregelen nemen

21/01
Nieuwe uitdaging en grote droom: Dries De Bondt zet zinnen op Vlaamse klassieker

Nieuwe uitdaging en grote droom: Dries De Bondt zet zinnen op Vlaamse klassieker

21/01
Drie sponsors vertrokken: Foré onthult nieuwe strategie van Soudal Quick-Step

Drie sponsors vertrokken: Foré onthult nieuwe strategie van Soudal Quick-Step

21/01
Kan het Van der Poel overtuigen? Omloop het Nieuwsblad wijzigt parcours

Kan het Van der Poel overtuigen? Omloop het Nieuwsblad wijzigt parcours

21/01
Stevige valpartijen eisen hun tol: Nederlander afgevoerd, Duitser loopt meerdere breuken op

Stevige valpartijen eisen hun tol: Nederlander afgevoerd, Duitser loopt meerdere breuken op

21/01

Meer nieuws

Populairste artikels

Wout Van Aert Remco Evenepoel Tadej Pogacar Mathieu Van Der Poel Bobbie Traksel Primoz Roglic Jarno Widar Andreas Lund Andresen Serge Pauwels Van Eetvelt Lennert Jose De Cauwer Julien Vermote Jay Vine Eli Iserbyt Quinten Hermans Xandro Meurisse Fabio van den Bossche Tim Declercq Maxime Monfort Edward Planckaert

Nieuwste reacties

Thierry D Thierry D over Visma-Lease a Bike in onzekerheid na val Van Aert: eerste indruk zaait twijfel over Zonhoven Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2026 www.wielerkrant.be All Rights Reserved