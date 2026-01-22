"Hoe ik Pogacar ga kloppen?" Jorgenson beantwoordt de vraag van één miljoen

Matteo Jorgenson licht zijn koerskeuzes voor het nieuwe seizoen toe. Hij bespreekt zowel zijn aanpak tegenover Tadej Pogacar als zijn verschuiving richting de Waalse klassiekers.

Aanpak tegenover Pogacar

Jorgenson kiest dit jaar voor een ander wedstrijdprogramma dan voorheen. Hij wil zich niet neerleggen bij de dominantie van de Sloveense wereldkampioen. “Hoe ik hem kan kloppen? Dat is een goede vraag. Het is belangrijk om naar mezelf te kijken en de wedstrijden zo goed mogelijk af te werken. Om in een zo goed mogelijke conditie aan de start te verschijnen”, klinkt het bij WielerFlits.

Hij verwijst naar een recente koerssituatie die hem vertrouwen geeft. “We hebben in de voorbije Amstel Gold Race gezien dat hij niet onklopbaar is. Dat geeft me wel wat hoop.” De afloop van die wedstrijd toonde volgens hem dat een sterke positie in de finale essentieel blijft.

Daarom benadrukt hij het belang van koersinzicht en positionering. “Het is belangrijk om jezelf telkens in een goede positie te manoeuvreren en te koersen.” Die aanpak vormt voor hem de basis om competitief te blijven tegen de topfavorieten.

Nieuwe focus op de Ardennen

Naast zijn ambities tegen Pogacar verandert Jorgenson zijn seizoensopbouw. Hij kiest bewust voor de Waalse eendagskoersen. “Het is belangrijk om te blijven variëren. Het draait in het leven om afwisseling.” Die keuze moet hem toelaten om gerichter naar specifieke doelen toe te werken.



De combinatie van Vlaamse en Waalse klassiekers vindt hij moeilijk haalbaar. Hij geeft aan dat hij de Vlaamse koersen graag rijdt, maar dat prioriteiten bepalen noodzakelijk is. Voor zijn belangrijkste doel, Luik‑Bastenaken‑Luik, wil hij optimaal voorbereid zijn. “Maar als het doel is om echt goed te zijn in Luik‑Bastenaken‑Luik, dan is het beter om daarvoor nog een hoogtestage te plannen, om echt klaar te zijn voor Luik”, besluit Jorgenson.