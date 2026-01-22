Wordt het WK veldrijden een flop qua ticketverkoop nu Wout van Aert niet komt?

De organisatoren van het WK veldrijden in Hulst maken een balans op van de ticketverkoop. Zij schetsen hoe de voorbereidingen verlopen en welke factoren de opkomst beïnvloeden.

Voorbereiding en publieksstromen

Volgens Bram De Brauwer ligt de organisatie op schema voor het kampioenschapsweekend. De UCI‑delegatie inspecteert het parcours en de bouwploegen werken de laatste details af. De organisatoren verwachten veel volk, maar geen extreme toestroom.

De Brauwer verwijst naar eerdere edities waar de drukte op bepaalde zones problematisch was. Hij benadrukt dat dit nu is aangepakt met een ruimer parcours en extra infrastructuur. De aanpassingen moeten de doorstroming verbeteren en het comfort voor toeschouwers verhogen.

Mobiliteit vormde een tweede aandachtspunt. De organisatie spreidt de toestroom via pendelparkings, wandelroutes en shuttles. De Brauwer geeft aan dat de enige grote toegangsweg ontlast moet worden door bezoekers te stimuleren alternatieve vervoersmiddelen te gebruiken.

Capaciteit en invloed van afwezigheden

Er werd een berekening gemaakt om te bepalen hoeveel mensen veilig op het terrein kunnen. De Brauwer geeft aan dat de capaciteit tot 55.000 personen reikt, maar dat de voorverkoop daar voorlopig onder blijft. De zondag telt ongeveer 35.000 verkochte tickets, wat binnen de verwachtingen valt.

De Brauwer ziet een duidelijke reden waarom de verkoop niet piekt. “Door zijn blessure heeft Wout van Aert moeten afhaken”, klinkt het bij WielerFlits. Hij verduidelijkt dat de organisatie zelfs een zone had voorzien die perfect aansloot bij Van Aerts kwaliteiten. De afwezigheid van een mogelijke tweestrijd met Mathieu van der Poel beïnvloedt volgens hem de interesse voor tickets.



Van Aerts forfait staat vast sinds zijn val in Mol. De Brauwer merkt op dat dit voor een deel van het publiek een rem kan zijn. “Nu die tweestrijd er niet komt, denken veel mensen misschien: als Wout niet meedoet, zal er toch geen spanning zijn”, besluit hij. Toch benadrukt hij dat het parcours uniek is en dat dit WK een uitzonderlijke editie wordt.