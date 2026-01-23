Alweer met lege handen achtergebleven: Visma-Lease a Bike geeft fout toe

Matthew Brennan heeft de nul opnieuw niet kunnen wegvegen voor Visma-Lease a Bike. In de derde etappe van de Tour Down Under liep het mis voor de Nederlandse ploeg in de finale.

In de eerste etappe in lijn moest Matthew Brennan, vorig seizoen goed voor twaalf overwinningen bij de profs, tevreden zijn met de tweede plaats in de Tour Down Under. In de derde etappe kregen de sprinters een nieuwe kans.

Visma-Lease a Bike controleerde een kopgroep met Martin Urianstad (Uno-X), Enzo Paleni (Groupama-FDJ) en Baptiste Veistroffer (Lotto-Intermarché). Enkele sprinters moesten zelfs lossen uit het peloton.

Visma-Lease a Bike komt tekort

In de finale liep het echter mis bij Visma-Lease a Bike. "Matthew kwam te vroeg alleen vooraan te zitten. Tim Rex heeft de hele etappe ijzersterk werk geleverd door de achtervolging op zich te nemen", zegt ploegleider Jesper Morkov.

"Toen de laatste koploper gegrepen werd, probeerden we Matthew zo goed mogelijk te positioneren, maar helaas zat hij te vroeg alleen en kwamen andere ploegen met meer snelheid over hem heen", stelt de Deen nog.



Brennan moest uiteindelijk tevreden zijn met de twaalfde plaats in de derde etappe. In het puntenklassement lijkt Brennan ook uitgeteld, hij heeft al een stevige achterstand op ritwinnaars Andresen en Welsford.