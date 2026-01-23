Extra duel in het voorjaar? Vlaamse klassieker heeft nieuws over Van Aert en Van der Poel

Extra duel in het voorjaar? Vlaamse klassieker heeft nieuws over Van Aert en Van der Poel
Foto: © photonews

Dwars door Vlaanderen is dit jaar aan zijn 80ste editie toe bij de mannen. En wellicht staan ook Wout van Aert en Mathieu van der Poel aan de start.

Voor de 80ste editie van Dwars door Vlaanderen, met start in Roeselare en aankomst in Waregem, worden twee beklimmingen aan het parcours toegevoegd: de Hellestraat en de Onderbossenaarstraat. 

Parcours Dwars door Vlaanderen 2026

Die twee beklimmingen liggen in het eerste deel van het parcours, dat in totaal 184,6 kilometer lang zal zijn. In de finale moeten de renners twee keer over Berg Ten Houte, de Knokteberg, Hotond, Eikenberg en twee keer over Nokereberg. 

De kasseien van de Herlegemstraat bevinden zich op 6 kilometer van de streep. Op de voorlopige deelnemerslijst staan onder meer Tiesj Benoot, Mads Pedersen, Arnaud De Lie, Tim Wellens, Dylan Teuns, Brent Van Moer, Anthony Turgis, Paul Magnier en Alec Segaert.

Van Aert en Van der Poel in Dwars door Vlaanderen?

"Naar ik vernam, is de kans dat Wout van Aert opnieuw start bij ons groot. Met Mathieu van der Poel lopen nog onderhandelingen", zegt Guy Delesie van het organiserende comité bij Belga. 

Lees ook... Van Aert niet in Maasmechelen: organisatie verwacht veel minder toeschouwers
Vorig jaar verloor Van Aert nog pijnlijk de sprint van Neilson Powless in Waregem. Visma-Lease a Bike verloor met drie tegen één van de Amerikaan, want Benoot en Jorgenson werden derde en vierde. 

