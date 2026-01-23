'Italiaanse Van der Poel' moet domper slikken: "Jammer"

Mattia Agostinacchio (18) komt dit seizoen niet meer in actie in het veld. De Italiaan heeft een een virus opgelopen en zet een punt achter zijn seizoen.

In Italië wordt Mattia Agostinacchio al eens vergeleken met zijn idool Mathieu van der Poel, het 18-jarige toptalent combineert de weg en het veldrijden. Al zal hij in die laatste discipline dus niet meer in actie komen dit seizoen.

Virus ontdekt bij Agostinacchio

"Mattia Agostinacchio mist de rest van het seizoen om te herstellen van een virusinfectie en zich voor te bereiden op zijn eerste wegseizoen bij de prof", meldt zijn ploeg EF Education-EasyPost in een statement.

"De 18-jarige Italiaan maakte een stormachtige start bij EF met een overwinning op het Europees kampioenschap onder 23 jaar en indrukwekkende prestaties tegen de profs in wedstrijden zoals de Wereldbeker in Namen."

Agostinacchio mist WK veldrijden

Een virus zorgt er dus voor dat Agostinacchio onder meer het WK moet missen. "Het virus veroorzaakt vermoeidheid en laat hem niet toe goed te presteren. In overleg met het medisch team van EF heeft hij besloten zijn crossseizoen te beëindigen."



"Ik vind het jammer dat ik de laatste wedstrijden van het seizoen moet missen, maar het is nu eenmaal zo. We hebben besloten mijn seizoen stop te zetten om te herstellen. Dat is het beste", reageert Agostinacchio zelf.