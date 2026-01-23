Moet Evenepoel Pogacar ontwijken? Bondscoach is klaar en duidelijk

Tadej Pogacar stak er de voorbije twee seizoenen met kop en schouders bovenuit. Moeten renners zoals Remco Evenepoel de wereldkampioen ontwijken?

Pogacar bijzonder dominant in 2024 en 2025

Met 45 overwinningen in twee seizoenen, vijfentwintig in 2024 en twintig in 2025, is Tadej Pogacar met voorsprong de beste renner ter wereld. Bijna overal waar de Sloveen aan de start staat, kan hij vooraf al opgeschreven worden als winnaar.

Voor alle andere renners is dat bijzonder demotiverend, zij weten vooraf al dat ze wellicht zullen moeten strijden voor plaats twee. Winnen is voor hen dan ook bijzonder moeilijk geworden door Pogacar.

Moet Evenepoel Pogacar ontwijken?

Moeten renners zoals Evenepoel stilaan hun programma opmaken in functie van dat van Pogacar, om de wereldkampioen te vermijden? "Dit jaar zou ik hem nog niet uit de weg gaan", zegt bondscoach Serge Pauwels bij Sporza.

"Ik kan me wel voorstellen dat als Evenepoel dit jaar in de Tour zou voelen dat er geen beginnen aan is of dat het de komende jaren niet zal lukken, dat hij misschien eens een andere grote ronde gaat rijden."

Dat doet Vingegaard dit jaar ook door in de Giro te starten. Als hij die wint, zou het voor de Deen na de Vuelta vorig jaar de tweede eindzege op rij zijn in een grote ronde. Pauwels ziet Vingegaard in dat geval ook zonder veel druk aan de start van de Tour staan.