Van Aert niet in Maasmechelen: organisatie verwacht veel minder toeschouwers

In Maasmechelen staat zaterdag de voorlaatste manche van de Wereldbeker op het programma. Dat zal echter zonder Wout van Aert zijn, vorig jaar stond hij wel aan de start.

Een kleine breuk in de enkel maakte vroegtijdig een einde aan het seizoen van Wout van Aert in het veld. Hij moest de Wereldbeker in Zonhoven en het Belgisch kampioenschap in Beringen daardoor missen.

Maasmechelen lokte 18.000 toeschouwers in 2025

De laatste Belgische manche in de Wereldbeker, zondag wordt de laatste manche in het Nederlandse Hoogerheide gereden, in Maasmechelen stond vooraf al niet op de kalender van Wout van Aert.

Dat was vorig jaar wel het geval, toen zou het normaal het laatste duel tussen Van Aert en Van der Poel zijn geweest van het seizoen. Van Aert besliste echter om ook nog het WK in Liévin te rijden.

Door het duel Van Aert-Van der Poel zakten vorig jaar 18.000 toeschouwers af naar Maasmechelen. Dit jaar zal dat aantal lager liggen, beseft ook Chris Mannaerts, manager cyclocross bij Flanders Classics.

Geen Van Aert, minder toeschouwers in Maasmechelen

"Wij verwachten inderdaad niet de aantallen van een jaar geleden. Maar ik verwacht wel dat we zo een 12.000 toeschouwers zullen mogen verwelkomen. Leeg zal Maasmechelen zeker niet aanvoelen", zegt hij bij Het Belang van Limburg.