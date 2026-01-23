Vingegaard wil misverstand de wereld uit en dient critici van antwoord

Vingegaard wil misverstand de wereld uit en dient critici van antwoord
Foto: © photonews

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Zijn deelname aan het EK wielrennen in Frankrijk werd voor Jonas Vingegaard een mislukking. De Deen wijst er echter op dat de kampioenschappen voor hem op een slecht moment in het seizoen vallen.

Op het Europees kampioenschap vorig jaar in Frankrijk trok Jonas Vingegaard voor het eerst bij de profs het Deense shirt aan op een kampioenschap. De voorbije jaren liet hij het EK en het WK telkens links liggen. 

Zijn eerste deelname aan het EK werd echter geen succes voor Vingegaard. De Deen moest al op meer dan 100 kilometer van de streep lossen uit het peloton en uiteindelijk ook opgeven.

Vingegaard over mislukt EK

"Ik was eigenlijk niet in staat om het EK te rijden", blikt Vingegaard terug bij WielerFlitsTussen zijn eindzege in de Vuelta en het EK zaten zo'n drie weken en in die tijd kon Vingegaard amper trainen. 

Waarom reed Vingegaard nog nooit een WK?

Of Vingegaard dit jaar aan de start zal staan op het WK in Canada, is nog niet zeker. Volgens Vingegaard wil hij het WK wel rijden, maar had hij de afgelopen jaren geen energie meer om zich voor te bereiden op het WK. 

Lees ook... Moet Evenepoel Pogacar ontwijken? Bondscoach is klaar en duidelijk
"Ik heb nog nooit gehad wat ervoor nodig was. Ik hoop dat mensen dat nu beter begrijpen", stelt de Deen. Met de UAE Tour, de Ronde van Catalonië, de Giro en de Tour staan er voorlopig enkel rittenkoersen op het programma van Vingegaard in 2026. 

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
Jonas Vingegaard Rasmussen

Meer nieuws

🎥 Na zijn hersenbloeding: vrouw van ex-prof Jurgen Van Goolen deelt emotionele boodschap

🎥 Na zijn hersenbloeding: vrouw van ex-prof Jurgen Van Goolen deelt emotionele boodschap

20:30
Moet Evenepoel Pogacar ontwijken? Bondscoach is klaar en duidelijk

Moet Evenepoel Pogacar ontwijken? Bondscoach is klaar en duidelijk

18:30
'Italiaanse Van der Poel' moet domper slikken: "Jammer"

'Italiaanse Van der Poel' moet domper slikken: "Jammer"

20:00
Van der Poel domineert Wereldbeker: Van den Spiegel geeft zijn ongezouten mening

Van der Poel domineert Wereldbeker: Van den Spiegel geeft zijn ongezouten mening

19:00
Extra duel in het voorjaar? Vlaamse klassieker heeft nieuws over Van Aert en Van der Poel

Extra duel in het voorjaar? Vlaamse klassieker heeft nieuws over Van Aert en Van der Poel

17:00
📷 Wout van Aert laat weer van zich horen en gunt fans blik achter de schermen

📷 Wout van Aert laat weer van zich horen en gunt fans blik achter de schermen

16:30
Afscheidnemende Verdonschot heeft knoop doorgehakt over slotweekend Wereldbeker

Afscheidnemende Verdonschot heeft knoop doorgehakt over slotweekend Wereldbeker

16:00
📷 Eli Iserbyt blijft niet bij de pakken zitten en is nog eens zeer dankbaar

📷 Eli Iserbyt blijft niet bij de pakken zitten en is nog eens zeer dankbaar

15:00
Van Aert niet in Maasmechelen: organisatie verwacht veel minder toeschouwers

Van Aert niet in Maasmechelen: organisatie verwacht veel minder toeschouwers

14:00
Toptalent Magnier op fouten gewezen, Foré legt de lat hoog in het voorjaar

Toptalent Magnier op fouten gewezen, Foré legt de lat hoog in het voorjaar

13:30
Dicht Evenepoel kloof met Pogacar? Pauwels twijfelt en ziet twee problemen

Dicht Evenepoel kloof met Pogacar? Pauwels twijfelt en ziet twee problemen

13:00
Alweer met lege handen achtergebleven: Visma-Lease a Bike geeft fout toe

Alweer met lege handen achtergebleven: Visma-Lease a Bike geeft fout toe

12:30
Evenepoel uitte al kritiek, maar Frans toptalent doet het gewoon opnieuw

Evenepoel uitte al kritiek, maar Frans toptalent doet het gewoon opnieuw

12:00
Twee records en mijlpaal: Van der Poel maakt jacht op Nys en De Vlaeminck

Twee records en mijlpaal: Van der Poel maakt jacht op Nys en De Vlaeminck

11:00
Lotto-Intermarché geeft korte update over Lennert Van Eetvelt na opgave

Lotto-Intermarché geeft korte update over Lennert Van Eetvelt na opgave

10:00
Carrière hing aan zijden draadje: Sam Bennett onthult hartproblemen

Carrière hing aan zijden draadje: Sam Bennett onthult hartproblemen

09:00
Moet programma Van Aert aangepast worden? Bondscoach komt met korte update

Moet programma Van Aert aangepast worden? Bondscoach komt met korte update

08:30
Groot voordeel kwijt in Parijs-Roubaix? Stevige domper voor Van Aert en co

Groot voordeel kwijt in Parijs-Roubaix? Stevige domper voor Van Aert en co

08:00
🎥 Sam Welsford schenkt INEOS Grenadiers eerste zege, Van Eetvelt moet opgeven

🎥 Sam Welsford schenkt INEOS Grenadiers eerste zege, Van Eetvelt moet opgeven

07:30
"Er is dus aanbod, maar vooral veel vraag": klare taal over de Ronde van Vlaanderen

"Er is dus aanbod, maar vooral veel vraag": klare taal over de Ronde van Vlaanderen

07:00
Een spannende Tour de France: hiermee moet Red Bull-BORA-hansgrohe heel goed opletten

Een spannende Tour de France: hiermee moet Red Bull-BORA-hansgrohe heel goed opletten

21:30
Marc Sergeant doet boekje open over toprenner: "Hij begreep de ongeschreven regels niet"

Marc Sergeant doet boekje open over toprenner: "Hij begreep de ongeschreven regels niet"

22/01
Wordt het WK veldrijden een flop qua ticketverkoop nu Wout van Aert niet komt?

Wordt het WK veldrijden een flop qua ticketverkoop nu Wout van Aert niet komt?

22/01
Aanbiedingen op tafel voor werkloze Julien Vermote: "Maar ik heb die mindset niet"

Aanbiedingen op tafel voor werkloze Julien Vermote: "Maar ik heb die mindset niet"

22/01
"Hoe ik Pogacar ga kloppen?" Jorgenson beantwoordt de vraag van één miljoen

"Hoe ik Pogacar ga kloppen?" Jorgenson beantwoordt de vraag van één miljoen

22/01
Axel Merckx is overtuigd dat Lotto-Intermarché veel geld op tafel legde voor Belgisch renner

Axel Merckx is overtuigd dat Lotto-Intermarché veel geld op tafel legde voor Belgisch renner

22/01
"Deal gesloten met Jumbo", maar Pinarello-Q36.5 wil geen risico nemen

"Deal gesloten met Jumbo", maar Pinarello-Q36.5 wil geen risico nemen

22/01
"Belangrijk dat ze het van elkaar weten": Bondscoach spreekt klare taal richting Evenepoel en Van Aert

"Belangrijk dat ze het van elkaar weten": Bondscoach spreekt klare taal richting Evenepoel en Van Aert

22/01
📷 Belgische renner bij slachtoffers van zware valpartij in Tour Down Under

📷 Belgische renner bij slachtoffers van zware valpartij in Tour Down Under

22/01
"Hoe ik mezelf zie?" Is dit de nieuwe Evenepoel bij Quick-Step?

"Hoe ik mezelf zie?" Is dit de nieuwe Evenepoel bij Quick-Step?

22/01
Ploegleider van Visma Lease a Bike spreekt klare taal over UAE Team Emirates-XRG

Ploegleider van Visma Lease a Bike spreekt klare taal over UAE Team Emirates-XRG

22/01
Slecht nieuws voor Van Aert en Van der Poel? Naesen zonneklaar over aanpassingen Omloop

Slecht nieuws voor Van Aert en Van der Poel? Naesen zonneklaar over aanpassingen Omloop

22/01
Evenepoel en Planckaert verbraken contract: Foré speelde het hard

Evenepoel en Planckaert verbraken contract: Foré speelde het hard

22/01
"Dat is het belangrijkste": toptalent Widar wil er niet van weten

"Dat is het belangrijkste": toptalent Widar wil er niet van weten

22/01
'Afgang voor Evenepoel? Uitspraak over nieuwe ploeg klopt niet'

'Afgang voor Evenepoel? Uitspraak over nieuwe ploeg klopt niet'

22/01
Goed contact met nieuwe kopman Van Aert? Ex-ploegmaat Van der Poel is klaar en duidelijk

Goed contact met nieuwe kopman Van Aert? Ex-ploegmaat Van der Poel is klaar en duidelijk

22/01

Meer nieuws

Populairste artikels

Wout Van Aert Remco Evenepoel Mathieu Van Der Poel Van Eetvelt Lennert Serge Pauwels Jonas Vingegaard Rasmussen Tadej Pogacar Jay Vine Jarno Widar Axel Merckx Julien Vermote Marc Sergeant Jhonatan David Villavicencio Narvaez Philippe Gilbert Quinten Hermans Sam Welsford Xandro Meurisse Sam Bennett Fabio van den Bossche Sven Nys

Nieuwste reacties

Thierry D Thierry D over Visma-Lease a Bike in onzekerheid na val Van Aert: eerste indruk zaait twijfel over Zonhoven Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2026 www.wielerkrant.be All Rights Reserved