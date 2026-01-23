Vingegaard wil misverstand de wereld uit en dient critici van antwoord

Zijn deelname aan het EK wielrennen in Frankrijk werd voor Jonas Vingegaard een mislukking. De Deen wijst er echter op dat de kampioenschappen voor hem op een slecht moment in het seizoen vallen.

Op het Europees kampioenschap vorig jaar in Frankrijk trok Jonas Vingegaard voor het eerst bij de profs het Deense shirt aan op een kampioenschap. De voorbije jaren liet hij het EK en het WK telkens links liggen.

Zijn eerste deelname aan het EK werd echter geen succes voor Vingegaard. De Deen moest al op meer dan 100 kilometer van de streep lossen uit het peloton en uiteindelijk ook opgeven.

Vingegaard over mislukt EK

"Ik was eigenlijk niet in staat om het EK te rijden", blikt Vingegaard terug bij WielerFlits. Tussen zijn eindzege in de Vuelta en het EK zaten zo'n drie weken en in die tijd kon Vingegaard amper trainen.

Waarom reed Vingegaard nog nooit een WK?

Of Vingegaard dit jaar aan de start zal staan op het WK in Canada, is nog niet zeker. Volgens Vingegaard wil hij het WK wel rijden, maar had hij de afgelopen jaren geen energie meer om zich voor te bereiden op het WK.

Lees ook... Moet Evenepoel Pogacar ontwijken? Bondscoach is klaar en duidelijk›

"Ik heb nog nooit gehad wat ervoor nodig was. Ik hoop dat mensen dat nu beter begrijpen", stelt de Deen. Met de UAE Tour, de Ronde van Catalonië, de Giro en de Tour staan er voorlopig enkel rittenkoersen op het programma van Vingegaard in 2026.