Sven Nys verliest weldra record aan Van der Poel en maakt hem het grootst mogelijke compliment

Sven Nys heeft Mathieu van der Poel al langszij zien komen. Het record met het meeste aantal zeges in de Wereldbeker zal zondagavond wellicht alleen in handen van Van der Poel zijn.

Nadat Van der Poel zich ondanks twee lekke banden naar de zege knokte in Maasmechelen, heeft hij net als Sven Nys al vijftig keer kunnen triomferen in de Wereldbeker. Dat is al een cijfer om u tegen te zeggen. Niemand twijfelt eraan dat Van der Poel nog boven de vijftig gaat en alleen recordhouder wordt. Wellicht zondag in Hoogerheide.

Sven Nys vindt het helemaal niet erg, onderstreept hij bij Sporza. "Het is een eer dat ik vijftig Wereldbekercrossen heb mogen winnen. Het record heeft tien jaar standgehouden en het is een zeer mooie naam die het dit weekend gaat verbreken", houdt Nys er geen rekening mee dat Van der Poel op vijftig zeges blijft steken.

Sven Nys noemt Van der Poel de beste crosser ooit

De teammanager van Baloise Verzekeringen-Het Poetsbureau Lions gaat nog een stapje verder in het complimenteren van Van der Poel. "Het is gewoon de allerbeste veldrijder die er ooit heeft rondgereden. Ik ga er extra van genieten. Ik heb gedaan wat ik kon doen, met al mijn talenten en gebreken. Ik ben daar ook zeer tevreden mee."

Alles loopt zoals het moet lopen, vroeger in de carrière van Sven Nys en nu in de loopbaan van Mathieu van der Poel. "Iedere generatie heeft zijn kampioenen. We zien een schitterende atleet rondrijden die het doet in verschillende disciplines. Dat kon ik trouwens nooit. In de cross heb ik mijn mannetje kunnen staan, maar wat vandaag rondrijdt is van een zeer hoog niveau."

Van der Poel gaat voor achtste wereldtitel

Sven Nys doet het dus nu al, maar laat ons nog een weekje wachten om Mathieu van der Poel definitief tot de beste crosser aller tijden uit te roepen. Als Van der Poel zijn achtste wereldtitel beet heeft, dan kan het door niemand nog ontkend worden.