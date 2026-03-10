Ouderwetse strijd verwacht: Van der Poel laat van zich horen over duel met Van Aert

Ouderwetse strijd verwacht: Van der Poel laat van zich horen over duel met Van Aert
Foto: © photonews

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

In zijn derde koersdag wil Mathieu van der Poel een tweede overwinning van het seizoen pakken. Een gravelrit in Tirreno-Adriatico moet hem goed liggen.

In de Strade Bianche stond Mathieu van der Poel niet aan de start, maar in Tirreno-Adriatico ligt er in de tweede etappe toch nog wat gravel. Al gaat het wel maar om een strook van 5,3 kilometer in de laatste zeven kilometer. 

Van der Poel over gravelrit in Tirreno-Adriatico

De tweede etappe is 204 kilometer lang, het zal dus lang wachten zijn vooraleer Van der Poel in actie kan schieten. Van der Poel had er vooraf wel zin in, maar dat zal nog moeten groeien tijdens de koers. 

"Het ziet er een leuke finale uit. Ik heb zelf niet verkend. Maar ik weet dat het wel hectisch zal worden", zei Van der Poel bij HLN "Het is wel een finale die me moet liggen. Al zal het niet simpel worden."

Duel tussen Van der Poel en Van Aert?

Op 6,8 kilometer ligt een bocht naar links waar iedereen vooraan zal willen zitten, ook Van der Poel. En ook Wout van Aert zal dat willen, wordt het nog eens een ouderwets duel tussen Van der Poel en Van Aert?

Lees ook... Spijt van zijn keuze? Van der Poel is eerlijk over de Strade Bianche
"Het is een tijdje geleden dat we samen aan de start stonden van de Tirreno. In 2021 streden we bijna elke dag tegen elkaar. Het zou mooi zijn om nog eens een duel uit te vechten", besloot Van der Poel nog. 

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
Mathieu Van Der Poel

Meer nieuws

Spijt van zijn keuze? Van der Poel is eerlijk over de Strade Bianche

Spijt van zijn keuze? Van der Poel is eerlijk over de Strade Bianche

15:00
Doet Van der Poel mee in de strijd met Van Aert en co? Roodhooft is klaar en duidelijk

Doet Van der Poel mee in de strijd met Van Aert en co? Roodhooft is klaar en duidelijk

08:30
Voorjaar in gevaar? Hermans in de lappenmand na stevige valpartij in Strade Bianche

Voorjaar in gevaar? Hermans in de lappenmand na stevige valpartij in Strade Bianche

14:00
Vingegaard blijft hameren op veiligheid, organisatie Parijs-Nice komt met reactie

Vingegaard blijft hameren op veiligheid, organisatie Parijs-Nice komt met reactie

13:30
Strijd om Seixas barst los: Decathlon-CMA CGM dient UAE duidelijk van antwoord

Strijd om Seixas barst los: Decathlon-CMA CGM dient UAE duidelijk van antwoord

13:00
Opnieuw geen gele trui in Parijs-Nice: Vito Braet onthult wat er fout ging

Opnieuw geen gele trui in Parijs-Nice: Vito Braet onthult wat er fout ging

12:30
Geen klassiekers door hernia: Benoot geeft update over blessure en deelname aan de Tour

Geen klassiekers door hernia: Benoot geeft update over blessure en deelname aan de Tour

11:00
Van der Poel komt met één belofte voor de Ronde van Vlaanderen

Van der Poel komt met één belofte voor de Ronde van Vlaanderen

20:30
De Cauwer beseft het door connectie met moeders Wout en Mathieu: "Je wil niet weten hoeveel pijn dat doet"

De Cauwer beseft het door connectie met moeders Wout en Mathieu: "Je wil niet weten hoeveel pijn dat doet"

07:00
Opnieuw tegenslag: Lotto-Intermarché heeft slecht nieuws over Van Eetvelt

Opnieuw tegenslag: Lotto-Intermarché heeft slecht nieuws over Van Eetvelt

09:30
Waanzinnige cijfers: Naesen onthult monsterlijke wattages tijdens aanval Pogacar

Waanzinnige cijfers: Naesen onthult monsterlijke wattages tijdens aanval Pogacar

09:00
Klaar voor eerste strijd met Van der Poel: Van Aert spreekt met veel vertrouwen

Klaar voor eerste strijd met Van der Poel: Van Aert spreekt met veel vertrouwen

08:00
🎥 Ethan Hayter (Soudal Quick-Step) krijgt stevige boete in Tirreno-Adriatico na vreemd gebaar

🎥 Ethan Hayter (Soudal Quick-Step) krijgt stevige boete in Tirreno-Adriatico na vreemd gebaar

07:30
"Multigetalenteerd, de schone madam aan zijn zijde...": Van der Poel vergeleken met Frank Vandenbroucke

"Multigetalenteerd, de schone madam aan zijn zijde...": Van der Poel vergeleken met Frank Vandenbroucke

19:00
Stuyven geniet duidelijk van één zaak bij Soudal Quick-Step na erg vervelende ziekte

Stuyven geniet duidelijk van één zaak bij Soudal Quick-Step na erg vervelende ziekte

21:30
Geruchtenmolen op volle toeren: UAE wil na Pogacar ook Seixas en INEOS weldra terug supermacht

Geruchtenmolen op volle toeren: UAE wil na Pogacar ook Seixas en INEOS weldra terug supermacht

20:00
Legendarische aanval van Van der Poel bewijst het: "Pogacar van toen zou zijn kapotgereden"

Legendarische aanval van Van der Poel bewijst het: "Pogacar van toen zou zijn kapotgereden"

17:00
Net niet voor Stuyven en Braet, Ganna imponeert: "Van der Poel morgen favoriet, hoop op duel met Van Aert"

Net niet voor Stuyven en Braet, Ganna imponeert: "Van der Poel morgen favoriet, hoop op duel met Van Aert"

17:28
Bakelants wijst Vingegaard op zijn zwakke plek na de harde kritiek van de Visma-renner

Bakelants wijst Vingegaard op zijn zwakke plek na de harde kritiek van de Visma-renner

18:30
Ganna trekt de lessen die Van Aert en Van der Poel vijf jaar geleden al geleerd hebben

Ganna trekt de lessen die Van Aert en Van der Poel vijf jaar geleden al geleerd hebben

15:30
Pedersen deelt zijn vrees in nieuwe update: concurrent Van Aert en Van der Poel heeft eerder slecht nieuws

Pedersen deelt zijn vrees in nieuwe update: concurrent Van Aert en Van der Poel heeft eerder slecht nieuws

16:30
"Daar ligt de sleutel": Bruyeel onthult waarom Pogacar niet onklopbaar is in Milaan-Sanremo

"Daar ligt de sleutel": Bruyeel onthult waarom Pogacar niet onklopbaar is in Milaan-Sanremo

09/03
Campenaerts reageert op mogelijke uitsluiting in Parijs-Nice: "Streng bestraft, maar het is mijn fout"

Campenaerts reageert op mogelijke uitsluiting in Parijs-Nice: "Streng bestraft, maar het is mijn fout"

09/03
Van Aert heeft na snipperdag nog een grote vraag over de volgende belangrijke opdracht

Van Aert heeft na snipperdag nog een grote vraag over de volgende belangrijke opdracht

09/03
Nu al een verloren zaak? Magnier (Soudal Quick-Step) maakt zich weinig illusies

Nu al een verloren zaak? Magnier (Soudal Quick-Step) maakt zich weinig illusies

09/03
📷 Verboden technologie? Ploeg van Pogacar komt met uitleg over opvallende sensor

📷 Verboden technologie? Ploeg van Pogacar komt met uitleg over opvallende sensor

09/03
"Minste wat je kan zeggen": Vansummeren wijst op niet te onderschatten feit bij Van Aert

"Minste wat je kan zeggen": Vansummeren wijst op niet te onderschatten feit bij Van Aert

09/03
Van Baarle wijst het indrukwekkende en ultieme wapen van Van der Poel aan

Van Baarle wijst het indrukwekkende en ultieme wapen van Van der Poel aan

09/03
"Waarom?" Patrick Lefevere houdt zich niet in en is bijzonder kritisch

"Waarom?" Patrick Lefevere houdt zich niet in en is bijzonder kritisch

09/03
"Zoals Van der Poel en Van Aert": Sergeant helder over Kopecky na slechte Strade Bianche

"Zoals Van der Poel en Van Aert": Sergeant helder over Kopecky na slechte Strade Bianche

09/03
Diskwalificatie dreigt: Campenaerts stevig op de bon geslingerd in Parijs-Nice

Diskwalificatie dreigt: Campenaerts stevig op de bon geslingerd in Parijs-Nice

09/03
Vingegaard spuwt zijn gal na eerste etappe van Parijs-Nice: "Kan gewoon niet"

Vingegaard spuwt zijn gal na eerste etappe van Parijs-Nice: "Kan gewoon niet"

09/03
'Soudal Quick-Step wil kopman Lotto-Intermarché binnenhalen, nog twee teams op de loer'

'Soudal Quick-Step wil kopman Lotto-Intermarché binnenhalen, nog twee teams op de loer'

09/03
Net geen Belgische ritzege in Parijs-Nice: "Tevreden, maar ook teleurgesteld"

Net geen Belgische ritzege in Parijs-Nice: "Tevreden, maar ook teleurgesteld"

09/03
Wanneer is voorjaar Mathieu van der Poel geslaagd? Broer David geeft zijn ongezouten mening

Wanneer is voorjaar Mathieu van der Poel geslaagd? Broer David geeft zijn ongezouten mening

08/03
De inspirerende formule van Van der Poel stilaan de ultieme weg naar het succes?

De inspirerende formule van Van der Poel stilaan de ultieme weg naar het succes?

08/03

Meer nieuws

Populairste artikels

Mathieu Van Der Poel Wout Van Aert Tadej Pogacar Jonas Vingegaard Rasmussen Jan Bakelants Van Eetvelt Lennert Jose De Cauwer Remco Evenepoel Victor Campenaerts Thijs Zonneveld Thomas De Gendt Filippo Ganna Lotte Kopecky Demi Vollering Jasper Stuyven Ethan Hayter Oliver Naesen Primoz Roglic Tiesj Benoot Quinten Hermans

Nieuwste reacties

info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Kopecky rijdt verkeerd in Strade Bianche: UCI legt uit wie verantwoordelijk is info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Derde plaats in de Omloop: Naesen snoert critici van Vermeersch de mond info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Evenepoel haalt stevig uit en wijst met de vinger na zware valpartij Van Gils info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Na jaren vertrokken: Vermeersch spreekt klare taal over broers Roodhooft info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over De Vlaeminck erg kritisch voor Van der Poel na achtste wereldtitel veldrijden info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Norbert Riberolle laat nu ook zelf van zich horen na diskwalificatie op WK veldrijden Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2026 www.wielerkrant.be All Rights Reserved