Ouderwetse strijd verwacht: Van der Poel laat van zich horen over duel met Van Aert

In zijn derde koersdag wil Mathieu van der Poel een tweede overwinning van het seizoen pakken. Een gravelrit in Tirreno-Adriatico moet hem goed liggen.

In de Strade Bianche stond Mathieu van der Poel niet aan de start, maar in Tirreno-Adriatico ligt er in de tweede etappe toch nog wat gravel. Al gaat het wel maar om een strook van 5,3 kilometer in de laatste zeven kilometer.

Van der Poel over gravelrit in Tirreno-Adriatico

De tweede etappe is 204 kilometer lang, het zal dus lang wachten zijn vooraleer Van der Poel in actie kan schieten. Van der Poel had er vooraf wel zin in, maar dat zal nog moeten groeien tijdens de koers.

"Het ziet er een leuke finale uit. Ik heb zelf niet verkend. Maar ik weet dat het wel hectisch zal worden", zei Van der Poel bij HLN. "Het is wel een finale die me moet liggen. Al zal het niet simpel worden."

Duel tussen Van der Poel en Van Aert?

Op 6,8 kilometer ligt een bocht naar links waar iedereen vooraan zal willen zitten, ook Van der Poel. En ook Wout van Aert zal dat willen, wordt het nog eens een ouderwets duel tussen Van der Poel en Van Aert?

"Het is een tijdje geleden dat we samen aan de start stonden van de Tirreno. In 2021 streden we bijna elke dag tegen elkaar. Het zou mooi zijn om nog eens een duel uit te vechten", besloot Van der Poel nog.