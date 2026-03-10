Geen klassiekers door hernia: Benoot geeft update over blessure en deelname aan de Tour

Tiesj Benoot moet door een hernia het volledige klassieke voorjaar missen. Benoot onderging een operatie en kan nog altijd niet fietsen, maar kan ondertusssen wel alweer wandelen.

Benoot kan opnieuw wandelen na hernia

Zijn eerste voorjaar bij zijn nieuwe ploeg Decathlon-CMA CGM had Tiesj Benoot helemaal anders voorgesteld. In december deed Benoot een verkeerde beweging in de fitness, eind januari kwam een hernia aan het licht.

Op 17 februari ging Benoot onder het mes, intussen kan hij alweer 10 kilometer wandelen. "Het gaat goed nu. Als ik vandaag vergelijk met een week terug, dan heb ik stappen gezet", zegt Benoot in de HLN Wielerpodcast.

Komt Benoot aan de start in de Tour?

Benoot hoopt echter snel weer op de rollen te zitten, zodat hij kan beginnen trainen. Hij wil deze zomer weer koersen, maar of hij ook aan de start van de Tour kan komen op 4 juli, dat is nog zeer twijfelachtig.

Want Benoot wil niet aan 80% aan de start staan, maar het zal er vooral van afhangen wanneer hij zijn rug opnieuw mag belasten. Al blijft het voor Benoot vooral een ontgoocheling dat hij de klassiekers moet missen.



"Elf jaar op rij reed ik ze wel, maar ik heb het een plaats kunnen geven. Dat was niet het ergste, wel dat het mijn eerste voorjaar bij mijn nieuwe ploeg Decathlon-CMA CGM zou zijn. Ik wilde me meteen bewijzen", stelde Benoot nog.