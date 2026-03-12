Soudal Quick-Step afwezig in waaierslag, Bakelants velt streng oordeel

Soudal Quick-Step afwezig in waaierslag, Bakelants velt streng oordeel
Foto: © photonews

Soudal Quick-Step was nergens te bespeuren in de waaierslag in Parijs-Nice. De Belgische ploeg stelde voor Jan Bakelants dan ook teleur.

Een 30ste plaats van Valentin Paret-Peintre op net geen 16 minuten van Jonas Vingegaard, de rest van de ploeg kwam nog tien minuten later over de streep. Soudal Quick-Step was nergens in de vierde rit van Parijs-Nice. 

Terpstra en Steels als ploegleider

In het verleden was Soudal Quick-Step altijd een van de ploegen die prominent aanwezig was in etappes waarin er waaiers werden getrokken. Nu blonk de Belgische ploeg dus uit in afwezigheid. 

En dat met Niki Terpstra, maar ook Tom Steels in de volgwagen als ploegleiders. "Dat is een man van vele oorlogen die vroeger ook architect was van waaieroorlogen, om dan zo flagrant de trein te missen...", zegt Jan Bakelants bij Sporza

Waar was Soudal Quick-Step?

Want ook niet-klimmers zoals Plowright (negende, Alpecin-Premier Tech) en Van Asbroeck (14de, NSN), maar ook de broers Van Dijke (derde en vierde, Red Bull-BORA-hansgrohe) deden wel mee in de finale. 

"We gaan toch niet zeggen dat die beter zijn dan de mannen die dat soort werk moeten doen bij Soudal-Quick Step? Zij zaten daar en ze worden derde en vierde", besluit Bakelants nog over de broers Van Dijke. 

