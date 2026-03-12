Arnaud De Lie verrast met tweede plaats en bijt van zich af na kritiek

Arnaud De Lie heeft zich met een tweede plaats in de derde etappe van Tirreno-Adriatico nog eens laten zien. De kopman van Lotto-Intermarché bijt dan ook van zich af na de kritiek van de voorbije weken.

In de Omloop Nieuwsblad kende Arnaud De Lie nog pech, maar in Kuurne-Brussel-Kuurne moest hij al vroeg lossen uit het peloton. Ook in de gravelrit van Tirreno-Adriatico moest De Lie al snel het peloton laten rijden.

Eerste podiumplaats De Lie in 2026

Tot hij in de derde etappe plots wel naar de tweede plaats sprintte, enkel de Deen Lund Andresen was te snel. Voor De Lie was het na elf koersdagen zijn eerste podiumplaats van het nieuwe seizoen.

Bij De Lie waren er na Kuurne-Brussel-Kuurne ook even twijfels, maar die kon hij ook snel weer doorspelen. Waarom? "Omdat ik weet dat ik goed ben", zei De Lie bij Het Nieuwsblad.

De Lie wuift kritiek weg

"En al die kritiek? Het is zo makkelijk", stelt de kopman van Lotto-Intermarché. Hij weet dat hij zichzelf niets te verwijten heeft en heeft alles gedaan wat hij moest doen. Als het dan niet lukt, dan is dat maar zo.

Al benadrukken ze bij Lotto-Intermarché dat De Lie er nog niet is. De focus ligt op de periode van In Flanders Fields tot Parijs-Roubaix. "Als ik mij niet vergis, zou dat de eerste keer ooit voor hem zijn. Wel, Arnaud zit nog altijd op schema", besluit performance manager Aike Visbeek.