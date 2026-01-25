Sven Nys wijst op grote verschillen en doet voorspelling over toekomstplannen Van der Poel

Sven Nys wijst op grote verschillen en doet voorspelling over toekomstplannen Van der Poel
Foto: © photonews

Sven Nys en Mathieu van der Poel hebben nu evenveel Wereldbekerzeges op hun cv. Verschillen zijn er wel degelijk tussen deze twee veldritkampioenen.

Dat steekt Sven Nys niet zonder stoelen of banken. Hij zag Van der Poel zaterdag in Maasmechelen zijn aantal Wereldbekerzeges evenaren. De laatste keer dat hij zelf nog kon vieren in de Wereldbeker, was Nys 39. Hij won een cross tegen jonkies Van Aert en Van der Poel: de overgang van de ene naar de andere generatie was al in zicht.

Bij Sporza krijgt Nys de stelling voorgelegd dat Van der Poel waarschijnlijk niet tot zijn 39ste te zien zal zijn in het veldrijden. "Dat denk ik niet, neen. Ik denk dat hij op vroegere leeftijd waarschijnlijk ergens op een golfterrein te vinden zal zijn." Het is geen geheim dat Van der Poel nu al nadenkt over zijn afscheid en golf is inderdaad één van zijn hobby's.

Van der Poel al heel jong wereldkampioen

Van der Poel is nochtans nog maar 31. Toch hoeft het voor Nys niet te verbazen dat de Nederlander op zijn minst een pauze in zijn veldritcarrière overweegt. "Hij was ook al wereldkampioen op zijn negentiende", wijst Nys erop dat Van der Poel al heel wat jaren meedraait in de cross. Dat is het gevolg van een doorbraak op jonge leeftijd.

Het is dus haast onmogelijk om de loopbaan van Nys met die van Van der Poel te vergelijken en dat ligt niet eens aan hun persoonlijkheden. "Het is een andere carrière, een andere ingesteldheid. Het is ook een andere generatie die misschien ook andere ambities heeft in het leven." Het zal moeten blijken wat Van der Poel nog allemaal van plan is.

Van der Poel geen talloze jaren meer in de cross

Lees ook... Na alle pech bereikt Van der Poel iets historisch en dat laat hem niet koud: "Heb opgekeken naar Sven Nys"
We zullen alvast met heel veel interesse blijven volgen wat Van der Poel nog wil doen, zowel op als naast de fiets. Wanneer hij precies zal stoppen met veldrijden, weten we nog niet. Wel lijkt het zeker dat hij geen acht jaar meer zal doorgaan.

