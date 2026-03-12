Opgave in de gele trui: Lidl-Trek deel verdict over blessures van Juan Ayuso

Juan Ayuso moest als leider in Parijs-Nice de strijd staken na een stevige valpartij. De Spanjaard van Lidl-Trek ontsnapt wel aan ernstige blessures.

Door een sterke ploegentijdrit van Lidl-Trek en enkele bonificatieseconden had Juan Ayuso een voorsprong van zeventien seconden op Jonas Vingegaard. Een spannende strijd om de eindzege leek in de maak.

Een valpartij in de vierde etappe besliste er echter anders over. Ayuso probeerde wel nog even door te gaan, maar de Spanjaard moest opnieuw van de fiets stappen en kon niet meer verder.

Geen ernstige blessures voor Ayuso

"Gelukkig hebben röntgenfoto’s in het ziekenhuis in Frankrijk geen botbreuken aangetoond bij Ayuso", klinkt het in een statement van de ploeg. "Een verdere klinische beoordeling door de teamarts ter plaatse in het hotel heeft ook andere ernstige verwondingen uitgesloten."

"Juan zal verder worden gevolgd door het medische team van de ploeg, en een nieuwe update zal alleen worden gegeven als dat nodig is." Al blijft het voor Ayuso wel een stevige domper dat hij moest opgeven.

"Juan wil zijn teleurstelling uitspreken over het achterlaten van het team in Paris-Nice", zegt Lidl-Trek nog. "Hij zal zijn teamgenoten van thuis uit blijven steunen", besluit de Duitse ploeg nog.