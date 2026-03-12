Benoot spreekt klare taal over interesse van Team UAE in Seixas

In de wielerpodcast van Het Laatste Nieuws gaf Tiesj Benoot toelichting bij de prestaties binnen zijn ploeg en bij de groeiende interesse in talent Seixas.

Benoot volgt koers vanuit zetel

Benoot gaf aan dat hij na zijn operatie de voorbije weken vooral vanop afstand volgde hoe het seizoen op gang kwam. “Ik heb in februari alles gezien. Van de Ruta del Sol tot de UAE Tour en de Ronde van de Algarve”, vertelt hij in de podcast.

Hij stelde dat hij ondanks zijn afwezigheid toch kon genieten van het wedstrijdverloop op televisie. De renner benadrukte dat zijn team goed presteert, ook al ontbreken enkele vaste waarden.

In het voorjaar was voor hemzelf immers een grote rol weggelegd, maar die kan hij niet vervullen door zijn blessureleed. “Ze doen het goed, ondanks dat ze Olav Kooij en mij al moeten missen in het voorjaar.”

Interesse van UAE voor Paul Seixas

Benoot ging vervolgens in op de opvallende tweede plaats van Seixas in Strade Bianche, die hij als heel erg straf omschreef. Volgens Benoot is de belangstelling voor de negentienjarige Portugees groot. Vooral UAE zou interesse tonen.



Onze landgenoot is resoluut over die belangstelling. “Het zou beter zijn voor de koers dat hij bij ons blijft en dat hij van daaruit Pogacar kan uitdagen”, besluit Benoot.