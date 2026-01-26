Wat kunnen zijn concurrenten doen? Van der Poel geeft gouden raad voor het WK

De wereldtitel is al bijna zeker voor Mathieu van der Poel, voor alle anderen lijkt zilver het hoogst haalbare te zijn. Door Tadej Pogacar weet de Nederlander echter hoe het is om in die situatie te zitten.

Het WK veldrijden wordt pas zondag gereden, maar niemand anders dan Mathieu van der Poel lijkt zichzelf te kunnen opvolgen als wereldkampioen. Enkel pech of ziekte lijkt hem van de wereldtitel te kunnen houden.

De statistieken van Van der Poel zijn dan ook indrukwekkend. Hij won zijn laatste 23 crossen allemaal en van zijn laatste 37 crossen verloor de Nederlander er maar één. De afgelopen twee jaar kon niemand hem kloppen in het veld.

Van der Poel herkent zich in situatie van concurrenten door Pogacar

Alle andere crossers weten vooraf al dat zilver wellicht het hoogst haalbare zal zijn. Hoe zou Van der Poel het zelf aanpakken als hij zijn concurrenten zou zijn? "Ik zou altijd geloven in mijn kansen", zegt hij bij Het Nieuwsblad.

En Van der Poel herkent zich ook in de situatie van zijn concurrenten. Hij weet hoe het voelt om niet mee te kunnen met Tadej Pogacar in de Ronde van Vlaanderen op de Oude Kwaremont. Maar dat motiveert Van der Poel alleen maar meer.

"Dan ga ik nog harder werken, of dan ga ik in mijn training wat dingen aanpassen." En er was ook een periode in het veld waarin Van der Poel telkens het onderspit delfde tegen Van Aert waarin hij bleef hard trainen. "Je moet er altijd in blijven geloven."