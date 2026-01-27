📷 Met deze indrukwekkende tijdritmachine zal Remco Evenepoel debuteren voor Red Bull

Remco Evenepoel begint dit seizoen aan zijn avontuur bij Red Bull-BORA-hansgrohe. Onze landgenoot zal op 29 januari voor het eerst in actie komen in de ploegentijdrit Trofeo Ses Salines. En dat zal hij doen met deze fiets.

Na jaren van trouwe dienst trok Remco Evenepoel de deur bij Soudal Quick-Step achter zich dicht en tekende hij een meerjarig contract bij Red Bull-BORA-hansgrohe.

Hij hoopt er nog sterker te worden en nog meer te schitteren. Vooral ook in het tijdrijden, de discipline waar Evenepoel de titels de voorbije jaren aan elkaar reeg.

Gouden details en regenboogkleuren

Evenepoel zal de benen in 2026 een eerste keer testen in de ploegentijdrit Trofeo Ses Salines. Zijn team stelt in de aanloop naar die wedstrijd nu zijn tijdritfiets voor op Instagram.

In de fiets zien we duidelijk enkele gouden verwijzingen naar de Olympische titels van onze landgenoot. Ook de regenboogkleuren zijn duidelijk zichtbaar.

Evenepoel hoopt op Mallorca op een goede start van het seizoen. Later op het seizoen wil onze landgenoot ook flitsen in de Tour de France.



