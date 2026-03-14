Vingegaard haalt uit naar andere klassementsman en laat kritiek als boemerang terugkeren

Onderschat Jonas Vingegaard niet. Hij lijkt een rustige kerel, maar als je kritiek levert die zijn inziens onterecht is, dan zal hij het wel onthouden.

Dat blijkt nu wel tijdens Parijs-Nice, een koers die grotendeels gedomineerd wordt door Vingegaard. Er zijn wel enkele gegadigden die op de afspraak ontbreken. Zo kan João Almeida de koers niet rijden door ziekte. Dat is best ironisch, want toen Vingegaard eerder dit seizoen ontbrak in de UAE Tour, sprak Almeida weinig fraaie woorden uit.

Almeida deed uitschijnen dat Vingegaard en Visma-Lease a Bike een ziekte of een val soms wat opblazen en leek te denken dat Vingegaard gewoon kon koersen in de UAE Tour. Nu is het Almeida die ondanks een eerder geplande deelname moet afzeggen. Vingegaard laat de mogelijkheid niet onbenut om dat fijntjes in de verf te zetten.

Vingegaard verwijst fijntjes naar afwezigheid Almeida

Vingegaard verwijst bij Feltet naar de uitlatingen van Almeida dat hij en zijn ploeg het mogelijk wat te perfect proberen maken in een voorbereiding. "Je probeert het altijd perfect te maken, maar dat geldt nu ook andersom", onderstreept Vingegaard fijntjes. "Je moet geen stenen gooien als je zelf in een glazen huis woont."

Om honderd procent zeker te zijn dat het hierover ging, werd Vingegaard ook nog eens gevraagd of hij het had over de afwezigheid van Almeida. "Ja, inderdaad", klonk het. Als je zelf al rap last hebt van een ziekte of een blessure, moet je hiervoor anderen niet met de vinger wijzen, lijkt de redenering te zijn die Vingegaard aanhoudt.

Vingegaard op weg naar eindzege in Parijs-Nice

Zijn eerdere uitspraken komen dus even als een boemerang terug in het gezicht van Almeida. Vingegaard moet zich ondertussen weinig van hem aantrekken, want hij lijkt comfortabel op weg naar de eindzege in Parijs-Nice.