Slaat uitspraak ook op Van Aert? "Als je winnaarsmentaliteit verliest, kun je evengoed stoppen"

Slaat uitspraak ook op Van Aert? "Als je winnaarsmentaliteit verliest, kun je evengoed stoppen"
Soms doet iemand een uitspraak die je ook doet nadenken over een andere renner. Bij Wout van Aert worden weer vragen gesteld over zijn killerinstinct en Michael Valgren heeft zich onder andere over dit aspect van het wielrennen uitgelaten.

Onlangs reden Valgren en Van Aert nog samen in dezelfde groep in de Strade Bianche. De Deen van EF kan misschien als een mooi voorbeeld dienen voor Van Aert, want hij is weer uit de as herrezen en helemaal aan de oppervlakte gekomen. Valgren verraste met een ritzege in de vijfde rit van de Tirreno: zijn eerste zege in liefst vijf jaar.

Een zware valpartij van enkele jaren geleden verklaarde de lange droogte bij Valgren. Ook Van Aert weet wat de impact van zware crashes op een carrière kan zijn. Valgren had het na zijn overwinning over de winnaarsmentaliteit van een renner, iets wat grotendeels gelijkgesteld kan worden aan het hebben van een killerinstinct.

Valgren benadrukt belang van winnaarsmentaliteit

Cyclingnews en StickyBottle.com noteerden de verklaringen van Valgren. "Als je als renner de winnaarsmentaliteit verliest, dan kun je evengoed stoppen met koersen. Ik ben die mentaliteit nooit verloren, ook al was mijn laatste overwinning al een tijdje geleden." Uiteraard had de Scandinaviër het over zijn persoonlijke situatie.

Toch kunnen we ons de vraag stellen of dit geen uitspraken zijn die ook van belang zijn in de situatie van Van Aert. Hij zal wel nog de winnaarsmentaliteit hebben in de zin dat hij zelf nog denkt dat hij grote koersen kan winnen. Anderzijds sleept hij het wel met zich mee dat die zeges in 'De Ronde' en Roubax er nog niet gekomen zijn.

Hoe groot is het geloof bij Van Aert?

Lees ook... Oorverdovende kritiek op Van Aert? Deze cijfers bewijzen hoe indrukwekkend sterk hij is
Thijs Zonneveld stelt alvast dat dit effect wel zichtbaar is. Het is hierover dat Valgren het ook heeft, over het geloof behouden in een periode met minder succes. Hoe groot dat geloof is, zal ook de handelingen in de finales bepalen. Voor alle duidelijkheid: we wensen het Van Aert gerust toe om nog lang door te gaan en de lege vlekken op zijn palmares op te vullen. 

Oorverdovende kritiek op Van Aert? Deze cijfers bewijzen hoe indrukwekkend sterk hij is

Oorverdovende kritiek op Van Aert? Deze cijfers bewijzen hoe indrukwekkend sterk hij is

08:30
Speelt zijn enkel hem nog parten? Wout van Aert komt met verlossende antwoord

Speelt zijn enkel hem nog parten? Wout van Aert komt met verlossende antwoord

07:00
Lefevere haalt hard uit naar UAE-baas met wie hij nog samenwerkte en vindt hem 'te geil' worden

Lefevere haalt hard uit naar UAE-baas met wie hij nog samenwerkte en vindt hem 'te geil' worden

11:00
"Dat vreet aan hem": het grote probleem van Wout van Aert blootgelegd

"Dat vreet aan hem": het grote probleem van Wout van Aert blootgelegd

20:00
Frustratie groeit bij Van Aert: "Door Van der Poel verbazend genoeg nog niet gelukt"

Frustratie groeit bij Van Aert: "Door Van der Poel verbazend genoeg nog niet gelukt"

07:30
Vingegaard haalt uit naar andere klassementsman en laat kritiek als boemerang terugkeren

Vingegaard haalt uit naar andere klassementsman en laat kritiek als boemerang terugkeren

09:00
Welke klassiekers rijdt hij nog? Van Aert onthult wanneer hij de knoop doorhakt

Welke klassiekers rijdt hij nog? Van Aert onthult wanneer hij de knoop doorhakt

18:30
De nooit stoppende rivaliteit: stevige opsteker voor Visma-Lease a Bike tegen ploeg Pogacar

De nooit stoppende rivaliteit: stevige opsteker voor Visma-Lease a Bike tegen ploeg Pogacar

08:00
"Met pijn in het hart": Van Vleuten mag geen co-commentator meer zijn bij NOS

"Met pijn in het hart": Van Vleuten mag geen co-commentator meer zijn bij NOS

21:30
Ex-renner moet eerlijk toegeven: "Heb me vergist in Vingegaard"

Ex-renner moet eerlijk toegeven: "Heb me vergist in Vingegaard"

20:30
Na zijn derde plaats in Parijs-Nice: Jasper Stuyven met de realiteit geconfronteerd

Na zijn derde plaats in Parijs-Nice: Jasper Stuyven met de realiteit geconfronteerd

19:00
Was Evenepoel nog beter? Bakelants tempert hype over 19-jarige Seixas

Was Evenepoel nog beter? Bakelants tempert hype over 19-jarige Seixas

18:00
🎥 Vluchter Valgren houdt stand in Tirreno-Adriatico, Tejada is de beste in Parijs-Nice

🎥 Vluchter Valgren houdt stand in Tirreno-Adriatico, Tejada is de beste in Parijs-Nice

17:00
Zonneveld erg kritisch voor "nieuweling" Van Aert: "Hoe kan hij dat nu denken?"

Zonneveld erg kritisch voor "nieuweling" Van Aert: "Hoe kan hij dat nu denken?"

12:30
Thibau Nys reageert aangeslagen op het missen van de klassiekers

Thibau Nys reageert aangeslagen op het missen van de klassiekers

16:30
"Het helpt niet": bondscoach betreurt uitspraak Widar en geeft hem gouden raad

"Het helpt niet": bondscoach betreurt uitspraak Widar en geeft hem gouden raad

16:00
Nog even niet op de fiets: Thibau Nys mist start van seizoen door operatie

Nog even niet op de fiets: Thibau Nys mist start van seizoen door operatie

15:05
Meer dan Pogacar alleen: Van der Poel noemt gevaarlijke klant voor Milaan-Sanremo

Meer dan Pogacar alleen: Van der Poel noemt gevaarlijke klant voor Milaan-Sanremo

14:00
Tweede troefkaart in Milaan-Sanremo? Roodhooft erg onder de indruk van Philipsen

Tweede troefkaart in Milaan-Sanremo? Roodhooft erg onder de indruk van Philipsen

13:30
Signaal voor Milaan-Sanremo? Uitspraken Van der Poel en Van Aert totaal anders

Signaal voor Milaan-Sanremo? Uitspraken Van der Poel en Van Aert totaal anders

13/03
Stevige kanttekening bij tweede plaats: De Wolf nuanceert sterke prestatie van De Lie

Stevige kanttekening bij tweede plaats: De Wolf nuanceert sterke prestatie van De Lie

13:00
Ex-wereldkampioen en ploegmaat van Wout van Aert staat maanden aan de kant

Ex-wereldkampioen en ploegmaat van Wout van Aert staat maanden aan de kant

13/03
Soudal Quick-Step komt met slecht nieuws over kopman Ilan Van Wilder

Soudal Quick-Step komt met slecht nieuws over kopman Ilan Van Wilder

13/03
"Hij zal het nooit leren": Van Aert op de korrel genomen na tactische fout

"Hij zal het nooit leren": Van Aert op de korrel genomen na tactische fout

12/03
"Pizza, bier, PlayStation": ploegmaat doet boekje open over eerste Tourzege van Pogacar

"Pizza, bier, PlayStation": ploegmaat doet boekje open over eerste Tourzege van Pogacar

13/03
🎥 Vingegaard pakt uit met speciaal zegegebaar en legt ook uit waarom

🎥 Vingegaard pakt uit met speciaal zegegebaar en legt ook uit waarom

13/03
Bondscoach Pauwels verklapt het: Evenepoel laat één kampioenschap links liggen in 2026

Bondscoach Pauwels verklapt het: Evenepoel laat één kampioenschap links liggen in 2026

13/03
Roodhooft pakt uit met waarschuwing voor Van der Poel: "Niet die fout maken"

Roodhooft pakt uit met waarschuwing voor Van der Poel: "Niet die fout maken"

13/03
"Dan wordt het van het goede te veel": De Cauwer wil één iets liever niet zien

"Dan wordt het van het goede te veel": De Cauwer wil één iets liever niet zien

13/03
Geen eerste zege in 2026: Wout van Aert geeft foutje in de sprint toe

Geen eerste zege in 2026: Wout van Aert geeft foutje in de sprint toe

12/03
Wat maakt Vermeersch zo goed? Boonen wijst op zijn grootste kwaliteit

Wat maakt Vermeersch zo goed? Boonen wijst op zijn grootste kwaliteit

12/03
Gerekend op Van Aert: Van der Poel onthult waarom hij kon profiteren

Gerekend op Van Aert: Van der Poel onthult waarom hij kon profiteren

12/03
Onverwachte deelname zorgt voor vervelend gevolg voor Jasper Philipsen

Onverwachte deelname zorgt voor vervelend gevolg voor Jasper Philipsen

12/03
Wordt het eindelijk zijn dag? Wout van Aert ziet gunstige voortekenen

Wordt het eindelijk zijn dag? Wout van Aert ziet gunstige voortekenen

12/03
Pogacar ging Parijs-Roubaix verkennen: Van Aert laat zich niet van de wijs brengen

Pogacar ging Parijs-Roubaix verkennen: Van Aert laat zich niet van de wijs brengen

12/03
Campenaerts wilde zich ook op andere manier tonen: "Grappig verhaal, maar..."

Campenaerts wilde zich ook op andere manier tonen: "Grappig verhaal, maar..."

12/03

