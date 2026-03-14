Slaat uitspraak ook op Van Aert? "Als je winnaarsmentaliteit verliest, kun je evengoed stoppen"

Soms doet iemand een uitspraak die je ook doet nadenken over een andere renner. Bij Wout van Aert worden weer vragen gesteld over zijn killerinstinct en Michael Valgren heeft zich onder andere over dit aspect van het wielrennen uitgelaten.

Onlangs reden Valgren en Van Aert nog samen in dezelfde groep in de Strade Bianche. De Deen van EF kan misschien als een mooi voorbeeld dienen voor Van Aert, want hij is weer uit de as herrezen en helemaal aan de oppervlakte gekomen. Valgren verraste met een ritzege in de vijfde rit van de Tirreno: zijn eerste zege in liefst vijf jaar.

Een zware valpartij van enkele jaren geleden verklaarde de lange droogte bij Valgren. Ook Van Aert weet wat de impact van zware crashes op een carrière kan zijn. Valgren had het na zijn overwinning over de winnaarsmentaliteit van een renner, iets wat grotendeels gelijkgesteld kan worden aan het hebben van een killerinstinct.

Valgren benadrukt belang van winnaarsmentaliteit

Cyclingnews en StickyBottle.com noteerden de verklaringen van Valgren. "Als je als renner de winnaarsmentaliteit verliest, dan kun je evengoed stoppen met koersen. Ik ben die mentaliteit nooit verloren, ook al was mijn laatste overwinning al een tijdje geleden." Uiteraard had de Scandinaviër het over zijn persoonlijke situatie.

Toch kunnen we ons de vraag stellen of dit geen uitspraken zijn die ook van belang zijn in de situatie van Van Aert. Hij zal wel nog de winnaarsmentaliteit hebben in de zin dat hij zelf nog denkt dat hij grote koersen kan winnen. Anderzijds sleept hij het wel met zich mee dat die zeges in 'De Ronde' en Roubax er nog niet gekomen zijn.

Hoe groot is het geloof bij Van Aert?

Thijs Zonneveld stelt alvast dat dit effect wel zichtbaar is. Het is hierover dat Valgren het ook heeft, over het geloof behouden in een periode met minder succes. Hoe groot dat geloof is, zal ook de handelingen in de finales bepalen. Voor alle duidelijkheid: we wensen het Van Aert gerust toe om nog lang door te gaan en de lege vlekken op zijn palmares op te vullen.