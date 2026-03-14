Lefevere haalt hard uit naar UAE-baas met wie hij nog samenwerkte en vindt hem 'te geil' worden

Patrick Lefevere toont zich nog eens van zijn strengste kant. Met de man die nu bij UAE de lakens uitdeelt, werkte hij ooit nog samen. Lefevere hekelt echter de manier waarop Joxean Fernandez Matxin nu wonderkind Paul Seixas probeert binnen te halen.

In zijn column in Het Nieuwsblad houdt Lefevere zich allerminst in. De voormalige CEO van Soudal Quick-Step wil Seixas niet bij UAE Team Emirates-XRG zien belanden. Lefevere vindt dat Matxin als Sports Manager een beetje 'te geil' aan het worden is. Lefevere vindt het patsergedrag om Seixas te willen binnenhalen als je Pogacar al hebt.

Het is nu eenmaal zo dat je meer mogelijkheden hebt als je over de meeste financiële middelen beschikt. Lefevere vindt echter dat bij die status ook een bepaalde verantwoordelijkheid en deontologie hoort. Hij is dus van mening dat Matxin hieraan voorbijgaat, afgaande op zijn huidige acties bij de ploeg van Pogacar.

Uitgerangeerd toen Lefevere hem binnenhaalde

Het binnenhalen van Seixas door UAE zou zonder meer niet correct zijn, stelt Lefevere. Die oppert dat Matxin vergeten is waar hij vandaan komt. Onze landgenoot meent dat Matxin uitgerangeerd was bij Saunier-Duval toen Lefevere hem bij Quick-Step aan boord haalde als scout. Lefevere merkte na hun samenwerking weinig goodwill.

Toen Lefevere daarna bij hem polste naar Ayuso, klonk het dat de afkoopsom 28 miljoen euro bedroeg. Inmiddels rijdt Ayuso voor Lidl-Trek en Lefevere weet zeker dat die ploeg geen 28 miljoen euro voor de Spanjaard heeft betaald. Als Matxin dankbaarheid koestert voor wat Lefevere voor hem deed, blijft het dus bij woorden.

Duidelijke oproep van Lefevere



Desondanks geeft Lefevere wel toe dat Matxin zijn job bij Quick-Step destijds uitstekend gedaan heeft. Het is dus niet onverdiend dat Matxin is doorgegroeid naar een topfunctie bij UAE, maar Lefevere roept hem dus op daar verantwoordelijk mee om te gaan.