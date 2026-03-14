Frustratie groeit bij Van Aert: "Door Van der Poel verbazend genoeg nog niet gelukt"

Foto: © photonews

Altijd maar botsen op Mathieu van der Poel. Wout van Aert moet er stilaan tureluurs van worden. Dat is ook problematisch met het oog op zijn grootste doelen.

Van Aert heeft al drie jaar niet meer gewonnen van Van der Poel in een wegwedstrijd om de overwinning. Thijs Zonneveld heeft goed gekeken naar de vierde etappe in de Tirreno-Adriatico, waarbij ze elkaar eindelijk nog eens in de ogen keken. Van Aert en Van der Poel zaten allebei in de kopgroep, maar VDP had op het einde het meeste over.

Zonneveld legde al uit dat Van Aert weer moet durven te verliezen. De Nederlandse analist ziet dat Van Aert constant de situatie rond zijn grote doelen met zich meesleept. "Wat er ontbreekt op zijn palmares, is die ene grote kasseiklassieker: de Ronde of Parijs-Roubaix", trapt Zonneveld een open deur tijdens zijn analyse voor Sporza.

Van der Poel en Pogacar in de weg van Van Aert

Er zijn wat hem betreft een hele hoop redenen die verklaren waarom die koersen nog altijd niet op de erelijst van Van Aert staan. "Door ziekte, pech, de grote rivaal Van der Poel en zelfs de komst van Pogacar is het hem verbazend genoeg nog niet gelukt. Daardoor worden de frustratie en de druk alleen maar groter", ziet Zonneveld een vicieuze cirkel.

Uiteindelijk begint het ook mentaal een zware belasting te worden en het is niet eenvoudig om hiermee om te gaan. "Hoeveel kansen gaat hij nog krijgen om die wedstrijd te winnen? Dat zie je aan hem." Nochtans is er ook goed nieuws. "De vorm van Van Aert is opzienbarend goed, hoor. Als je ziet wie eraf werd gereden, is de conditie van Van Aert echt goed."

Van Aert moet weer slim koersen in finales

Zonneveld zweert dat Van Aert meer dan tevreden mag zijn over zijn vorm, zeker met in het achterhoofd het feit dat hij recent nog moest stellen van een enkelbreuk. Alleen moeten WVA en zijn ploeg in de finale weer wat slimmer koersen. 

