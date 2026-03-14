Oorverdovende kritiek op Van Aert? Deze cijfers bewijzen hoe indrukwekkend sterk hij is

Wout van Aert heeft heel wat kritiek gekregen voor zijn vijfde plaats in de vierde Tirreno-rit. De teneur was dat hij Jorgenson te veel liet werken en zelf ook te veel energie verspilde voorafgaand aan de sprint.

Het stond in schril contrast met de aanpak van Van der Poel, die bij het begin van de sprint nog geen trap te veel had gegeven en daarna wel met een verwoestende versnelling voor de dag kwam. Laat ons echter niet vergeten dat Van Aert wel deel uitmaakte van een kopgroep met veertien renners. Dat is ook al een mooie verdienste.

Die afscheiding kwam er door een klimmetje in de finale waarop Van Aert ook een hele goede indruk maakte. Zijn ploegmaat Jorgenson bepaalde het tempo op de klim, maar Van Aert zat lange tijd in zijn zog en leek gezwind te volgen. Pas in de slotmeters zakte Van Aert enkele posities, maar in elk geval kwam hij vlot mee over de top.

Groot vermogen bij Van Aert

Bij Velon hebben ze de data die Van Aert tijdens deze beklimming produceerde bijgehouden en gedeeld op social medianetwerk X. "Van Aert produceerde een enorm vermogen door het volgen van Matteo Jorgenson in de slotklim in de vierde rit van de Tirreno-Adriatico", klinkt het. Van Aert mag inderdaad tevreden zijn over zulke cijfers.

Huge power behind an immense leadout 🤯



Van Aert produced some massive power numbers while following Jorgenson up the final climb on Stage 4 of the Tirreno-Adriatico 🤌🏼



Full 1.6km climb:

Avg speed: 23.0km/h

Max speed: 36.6km/h

Avg power: 590w

Avg gradient: 9.1%



— Velon CC (@VelonCC) March 12, 2026

Zo heeft hij tijdens deze 1,6 kilometer lang durende klim een gemiddelde snelheid gehaald van 23 kilometer per uur. Dat wil zeggen dat Van Aert op bepaalde momenten ook een veel hoger tempo aankon. Zo bedroeg de maximale snelheid 36,6 kilometer per uur. Het gemiddelde vermogen van Van Aert bedroeg 4 minuten lang 590 watt.



Hart onder de riem voor Van Aert

Deze cijfers zullen Van Aert sterken in de overtuiging dat hij op de goede weg is. Dit was tenslotte een klim met een gemiddelde stijgingspercentage van 9,1%. Hij mag dan de wind van voren gekregen hebben van Thijs Zonneveld en op sociale media, maar Van Aert heeft wel degelijk nog altijd veel vermogen in de benen.