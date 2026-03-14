De nooit stoppende rivaliteit: stevige opsteker voor Visma-Lease a Bike tegen ploeg Pogacar

Eigenlijk is er nooit een moment van rust in de rivaliteit tussen Visma-Lease a Bike en de ploeg van Tadej Pogacar, UAE Team Emirates-XRG. Ook nu komt die rivaliteit duidelijk in beeld.

Het belangrijkste blijft welke ploeg aan het langste eind trekt in de Tour de France, maar ook in andere rittenkoersen is het vaak Visma-Lease a Bike vs UAE. Dat is in de Tirreno-Adriatico niet anders. Isaac del Toro is daar de favoriet voor de eindzege. Matteo Jorgenson geeft het de Mexicaan allesbehalve cadeau, bleek in de vierde rit.

Jorgenson kwam in het wiel van Del Toro over de streep als derde in de rituitslag. Daardoor sluipt de Amerikaan overigens de top drie van het algemeen klassement binnen, op 34 seconden van diezelfde Del Toro. "Dit is een heel mooi resultaat. Daar ben ik echt ontzettend blij mee. De 'boys' deden het uitstekend en hielden me goed voorin."

Sparen van energie loont voor Jorgenson

Op de site van Visma-Lease a Bike legt Jorgenson uit hoe belangrijk de positionering was in de loop van de bergrit naar Mombaroccio. "Daardoor kon ik wat energie besparen. Dat heeft er mede voor gezorgd dat ik uiteindelijk tijd heb gewonnen en ben gestegen in het algemeen klassement." Het was dus cruciaal op een goede zaak te doen.

Het is niet alleen zo dat Jorgenson bleef aanklampen bij Del Toro: hij had ook het lef om hem aan te vallen. "Op het eind probeerde ik nog weg te komen bij Del Toro, maar dat lukte niet. Er volgt nog een nieuwe laatste kans. Dan ga ik opnieuw voor het hoogst haalbare." Jorgenson heeft in elk geval veel vertrouwen getankt, zoveel is duidelijk.

Druk op Pogacar wat vergroten



Jorgenson en Del Toro zijn zowat de luitenanten, het alternatief zeg maar, voor Vingegaard en Pogacar. Als Jorgenson laat zien dat hij Del Toro aankan, zorgt dat in de zomer toch weer voor een tikkeltje meer druk op Pogacar.