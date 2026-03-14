Sven Vanthourenhout op scherp: "Vermeersch te lang in schaduw Van der Poel, Evenepoel steelt vele harten"

Sven Vanthourenhout heeft heel wat werk op de plank bij Red Bull. Met Gianni Vermeersch probeert hij de klassieke kern naar een hoger niveau te tillen. Daarnaast is er het begeleiden van Remco Evenepoel.

In Het Laatste Nieuws heeft de ex-bondscoach het over de weg die hij met de klassieke kern van Red Bull-BORA-hansgrohe wil afleggen. "De tweede plaats van Tim van Dijke na Mathieu van der Poel in Ninove was een surplus. Omdat we daar nog niet bezig waren met resultaten. We wilden vooral een aantal zaken zien. En die gebeurden ook."

Vanthourenhout krijgt ook de vraag voorgeschoteld of Gianni Vermeersch niet te lang in de schaduw van Mathieu van der Poel gebleven is bij Alpecin. "Dat mag je gerust stellen. Maar dat was ook ergens logisch in een team met niet enkel Mathieu, maar ook Philipsen en Groves. Hoe dan ook ben ik altijd overtuigd geweest van zijn meerwaarde binnen dat geheel."

Evenepoel stelt zich open bij Red Bull

Vanthourenhout heeft ook de integratie van Remco Evenepoel in de gaten gehouden, want veel Red Bull-medewerkers stelden zich vragen over wie hij écht was. "Wel, de realiteit is dat Remco zich meteen enorm heeft opengesteld. Door in veel zaken oprechte interesse te tonen. In de WhatsApp-groepen van de ploeg is hij steevast één van de eersten om iets te droppen of te reageren."

Beloften en junioren krijgen felicitaties na hun overwinningen. Voorts stuurt Evenepoel ook regelmatig berichten naar soigneurs, mecaniciens, fysio's en ploegleiders. "Daar heeft hij al veel harten mee gestolen." Vanthourenhout ontkent niet dat de klassieke ploeg van Red Bull de versterking van een Evenepoel nog kan gebruiken.

Vanthourenhout gelooft in Tourwinst met Evenepoel

Lees ook... Sven Vanthourenhout bekent dat hij eigenlijk andere job veel liever wou dan wat hij nu doet›

Vanthourenhout snapt dat er rond de ronderenner Evenepoel twijfels zijn, maar benadrukt dat Remco al de Vuelta won en zonder Covid-besmetting mogelijk ook al de Giro op zijn erelijst stond. "Dus als je me vandaag de vraag stelt of hij ook de Tour kan winnen: ja. Omdat we op een dag, op het juiste moment, misschien wel eens de allerbeste versie van Remco kunnen krijgen terwijl dat niet het geval is met zijn grote concurrenten."