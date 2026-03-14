Speelt zijn enkel hem nog parten? Wout van Aert komt met verlossende antwoord

Begin januari brak Wout van Aert zijn enkel bij een val in de cross in Mol. Ruim twee maanden later heeft Van Aert helemaal geen last meer van zijn enkel.

Van Aert brak enkel in Mol

Na een vlekkeloze winter kreeg Wout van Aert een stevige tegenslag te verwerken op 2 januari. Bij een ongelukkige schuiver in de sneeuw in Mol liep hij een kleine breuk in zijn enkel op, waardoor hij enkele dagen niet kon trainen.

Van Aert verscheen zo'n tien dagen later met een stevige walking boot op de mediadag van Visma-Lease a Bike. De stage in Spanje kon Van Aert zonder problemen afwerken, al kon hij niet trainen op intensiteit.

Enkel hindert Van Aert nog weinig

Twee maanden na zijn valpartij speelt zijn enkelbreuk Van Aert geen parten meer. "Gelukkig heb ik er op de fiets geen last van. Ik kan koersen zonder eraan te moeten denken", zegt Van Aert bij HLN.

Van Aert moet er wel aan blijven werken, vooral dan naast de fiets. "Het vraagt nog wat extra aandacht bij de fysio, maar het hindert met niet, ook niet in een sprint", maakte Van Aert nog duidelijk.

Door zijn enkelbreuk heeft Van Aert deze winter wel weinig kunnen trainen op zijn explosiviteit, omdat hij in de fitness vooral moest werken aan het opbouwen van de kracht in zijn voet na zijn enkelbreuk. Daardoor lijkt hij vooral in de sprint iets tekort te komen.