AlUla Tour: Belgische sprinter moet het hoofd buigen voor Jonathan Milan in openingsrit

Een deel van het profpeloton is momenteel in Saudi-Arabië voor de AlUla Tour. Daar stond vandaag de eerste rit op het programma en we kregen daarin bijna een Belgische ritzege.

De AlUla Tour vindt dit jaar plaats van 27 tot en met 31 januari. Tim Merlier is er door een knieblessure niet van de partij, waardoor de andere sprinters hun kans ruiken.

Het peloton moet in het midden-oosten vaak beuken tegen de wind en dat was in de openingsrit (158 km) niet anders. Lidl-Trek trok de boel in waaiers en zette alles op de sprint en Jonathan Milan.

Milan Fretin strandt op de tweede plek

Timo de Jong (Team Picnic PostNL) probeerde nog roet in het eten te gooien van de sprinters door weg te springen, maar de Nederlander kon niet uit de greep blijven van de achtervolgers.

Onze landgenoot Milan Fretin (Cofidis) zat in de sprint goed in het wiel van Milan, maar kon de krachtige Italiaan niet remonteren.

Milan pakt zo zijn eerste zege van het nog prille seizoen. Fretin werd tweede, Matteo Moschetti (Pinarello-Q36.5).



