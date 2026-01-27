Cian Uijtdebroeks krijgt omstreden nieuwe ploegmaat bij Movistar

Cian Uijtdebroeks zal dit jaar proberen te schitteren voor Movistar. De Spaanse formatie maakt nu de komst bekend van een nieuwe pion aan de zijde van onze landgenoot.

Zo maake Movistar dinsdag de komst van Filip Maciejuk wereldkundig. De Pool maakt de overstap van Red Bull-BORA-hansgrohe en tekent een overeenkomst voor één jaar.

Maciejuk zal Movistar vooral op het vlakke en in tijdritten diensten moeten bewijzen. Zo is hij tweevoudig kampioen tijdrijden van zijn land (2024 en 2025).

Maciejuk wil groeien bij Movistar

Maciejuk is opgetogen met zijn transfer. "Dit een heel belangrijke stap in mijn carrière", zegt de renner op de website van zijn nieuwe team. "Ik kijk ernaar uit om me verder te ontwikkelen en te groeien als renner."

"Ik denk dat Movistar Team daarvoor de perfecte omgeving is, zeker gezien hun ruime ervaring in grote rondes en klassiekers," voegt hij toe.

Maciejuk is bij ons misschien wel vooral bekend van de Ronde van Vlaanderen in 2023. Hij veroorzaakte toen een massale valpartij en werd daar een maand voor geschorst. Hij is nu aan zijn vierde team toe, na eerdere passages bij Bahrain-Victorious en Leopard Pro Cycling.



