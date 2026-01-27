Dumoulin doet boekje open over "verstikkende atmosfeer" bij Visma-Lease a Bike

Simon Yates kondigde onverwacht zijn afscheid aan renner. Tom Dumoulin heeft begrip voor zijn keuze en ziet onder meer de oorzaak bij zijn ex-ploeg Visma-Lease a Bike liggen.

Hij was nog mee op stage geweest in december, poseerde in het nieuwe shirt en had ook al zijn programma gekregen, maar op 7 januari kondigde Simon Yates plots aan dat hij zijn fiets aan de haak hing.

"Ik was ongelooflijk verrast toen ik het in de pers las", zegt Tom Dumoulin bij El Pais. "Het was zelfs onverwacht voor zijn ploegmaats, dus ik kan me de schok binnen het team wel voorstellen. Ik begrijp Yates in ieder geval volledig, want ik zat in dezelfde situatie als hij."

Dumoulin herkent zich in Yates

Volgens Dumoulin is wielrennen een van de meest veeleisende sporten ter wereld, omdat renners bijna het hele jaar niet thuis zijn, veel moeten trainen, er veel risico aan verbonden is en er ook nog eens druk om te winnen bijkomt.

"Ik kon niet uit die vicieuze cirkel komen. Jarenlang draaide mijn leven om wielrennen, wielrennen en nog eens wielrennen. Niets anders." Dat Yates stopt bij Visma-Lease a Bike, is volgens Dumoulin ook geen toeval.

Verstikkende druk van Visma-Lease a Bike?

"Visma is het meest professionele en geavanceerde team ter wereld. Hun systeem is zo verfijnd en alles is zo gestructureerd dat je je als wielrenner soms gevangen kunt voelen. Die obsessie is op zich niet slecht, zoals de resultaten duidelijk laten zien."





"Het creëert wel zo'n zware atmosfeer dat de druk je uiteindelijk verstikt. Er wordt over elke beslissing gedebatteerd. Als je je een dag niet lekker voelt en besluit je trainingsintervallen over te slaan, zorgt dat voor veel discussie binnen het team."