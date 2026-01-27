Fleur Moors toonde te weinig dit seizoen: Bart Wellens onthult haar grootste mankement

Af en toe liet Fleur Moors zich dit seizoen eens zien. Bart Wellens vraagt zich achter af of ze ook goed genoeg is om ooit de top te bereiken.

Met haar 20 jaar is Fleur Moors eigenlijk nog belofte, maar bij de vrouwen moet ze bij de profs rijden. Ze liet zich dit seizoen af en toe zien. Zo werd ze zesde in Heusden-Zolder, vierde in Mol en zevende in Benidorm.

Op het Belgisch kampioenschap bij de profs ging Moors de strijd aan met Marion Norbert Riberolle, maar moest ze het onderspit delven. Ze werd uiteindelijk tweede op zeventien seconden van Norbert Riberolle.

Wellens ziet probleem bij Moors

Toch had Bart Wellens meer verwacht van Moors dit seizoen. "Ik hoopte dat ze in de beloftencategorie haar stempel kon drukken, maar dat is haar niet gelukt", zegt Wellens bij Het Nieuwsblad.

Hij legt ook meteen het grote probleem van Moors bloot. "Ze is te weinig allround-crosser, ze heeft te weinig techniek." Al heeft Moors natuurlijk wel nog tijd om te groeien op haar jonge leeftijd.



Op het WK in Hulst start Moors niet bij de profs, maar wel bij de beloften. Ook Shanyl De Schoesitter komt in die categorie in actie. Vorig jaar stond Moors niet aan de start van het WK door een blessure, in 2024 werd ze tiende bij de beloften.